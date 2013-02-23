نبود نظارت عامل بسیاری از گرانیهای اخیر است

حجت الاسلام سید علی طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مشکلات اقتصادی مردم را آزار می دهد گفت: انتظار داریم در این شرایط نظارت بر بازارها افزایش یابد.

وی اظهار داشت: هر چند دلیل برخی گرانیها طبیعی بوده و بواسطه مسائل اقتصادی جهان و ارز و .. است ولی بخشی از گرانی ها به دلیل عدم نظارت است.

حجت الاسلام طاهری یادآورشد: عدم نظارت و سوء استفاده برخی فعالان سبب شده تا گرانیها بر مردم تحمیل شود.

نماینده مردم گرگان و آق قلا تاکید کرد: انتظار ما از دستگاههای نظارتی این است که شدت بیشتری بر نظارت ها ببخشند تا بر مردم آسیبهای کمتری وارد شود.