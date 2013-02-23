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۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۳۰

در گفتگو با مهر تاکید شد:

نبود نظارت عامل بسیاری از گرانیهای اخیر است

نبود نظارت عامل بسیاری از گرانیهای اخیر است

گرگان - خبرگزاری مهر: دبیر مجمع نمایندگان گلستان خواستار نظارت بیشتر دستگاههای نظارتی بر بازار برای کنترل گرانیها شد و گفت: عدم نظارت و سوء استفاده برخی فعالان سبب شده تا گرانیها بر مردم تحمیل شود.

حجت الاسلام سید علی طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مشکلات اقتصادی مردم را آزار می دهد گفت: انتظار داریم در این شرایط نظارت بر بازارها افزایش یابد.

وی اظهار داشت: هر چند دلیل برخی گرانیها طبیعی بوده و بواسطه مسائل اقتصادی جهان و ارز و .. است ولی بخشی از گرانی ها به دلیل عدم نظارت است.
 
حجت الاسلام طاهری یادآورشد: عدم نظارت و سوء استفاده برخی فعالان سبب شده تا گرانیها بر مردم تحمیل شود.
 
نماینده مردم گرگان و آق قلا تاکید کرد: انتظار ما از دستگاههای نظارتی این است که شدت بیشتری بر نظارت ها ببخشند تا بر مردم آسیبهای کمتری وارد شود.
کد مطلب 2004218

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