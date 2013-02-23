کودکان ورامینی با روش های "مصرف صحیح آب" آشنا شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران صبح شنبه در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران گفت: گروه مروجین شرکت ضمن ساخت ماکت قطره خوشحال و قطره ناراحت و با اجرای روشهای نادرست مصرف از تک تک کودکان خواستند تا با اجرای صحیح مصرف، قطره آب را خوشحال کنند.

سعید محمدیان در ادامه هدف از اجرای این نمایش را که با همکاری و مشارکت خود کودکان انجام شد، آموزش صحیح مصرف آب و همچنین افزایش ماندگاری و تأثیرگذاری این آموزش ها بیان کرد.

گفتنی است، پس از اجرای نمایش، مروجین این شرکت با بیان نکات آموزشی به کودکان از زبان دو قطره خوشحال و ناراحت هدایا و بروشورهای تبلیغاتی شرکت را به کودکان اهدا کردند.