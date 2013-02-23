بیماری آنتروتوکسمی یکی از اصلی ترین علل تلفات دام سبک درشهرستان فهرج است

مهدی بمان دشتی در گفتگو با مهر اظهارداشت: در فصل بهار وپاییز با توجه به تغییرات آب و هوایی و نوع پوشش گیاهی درچراگاههای دام با بروز بیماری آنترو توکسمی در دامها مواجه ایم و از آنجا که این بیماری یکی از اصلی ترین علل تلفات دام سبک در شهرستان فهرج می باشد لازم است که در این فصول سال دامداران جهت تهیه واکسن آنترو توکسمی از بخش خصوصی و انجام واکسیناسیون در دو نوبت به فاصله به طور متوسط 14 روز اقدام نمایند.

وی افزود: نوع جیره غذایی و تغییر ناگهانی درجیره یکی از عوامل اصلی بروز بیماری آنترو توکسمی در بین دامهای سبک می باشد.

وی خاطر نشان کرد: بیماری آنتروتوکسمی که به آن بیماری پرخوری یا قلوه نرمی نیزمی گویند عامل آن یک نوع فلورطبیعی موجود در دستگاه گوارش دامهای سبک به نام کلستریدیوم پرفرنجنس است که سبب بروز بیماری به فرم های فوق حاد، حاد و تحت حاد می شود که با علائمی همچون اسهال شدید، زمین گیری، ترشح بزاق، تشنج، انباشتگی و پر خونی شکمبه و شیردان، پر خونی روده ها و قلوه نرمی همراه می باشد.

بمان دشتی گفت: شبکه دامپزشکی شهرستان فهرج درجهت آشنایی دامداران با بیماری آنترو توکسمی و راههای پیشگیری و درمان آن اقدام به برگزاری کلاسهای آموزشی برای بیش از 400 نفر از دامداران بخشهای مرکزی و نگین کویر نموده است که از ابتدای سال جاری تاکنون با استفاده از تمام توان بخش خصوصی و مراجعه دامداران بالغ بر 16 هزار راس دام سبک علیه این بیماری واکسینه شده اند.

