رشد وزنی صادرات اردبیل در پنج سال گذشته

ارژنگ عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در 9 ماهه اول سال جاری بالغ بر 115 میلیون و 688 هزار و 56 کیلوگرم صادرات در استان انجام شده که آمار قابل توجهی برخوردار است.

به گفته وی در مقایسه این آمار با مدت مشابه سال گذشته افزایش 22 درصدی حجم وزنی صادرات مشاهده می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با بیان اینکه بخشی از این افزایش در سایه فعال شدن واحدهای صنعتی و تولیدی است، ادامه داد: واحدهای تولیدی برای رقابت در بازار توان تولید و صادراتی خود را ارتقا می دهند.

عزیزی با تاکید به اینکه محصولات کشاورزی خام جزو مهمترین گروههای صادراتی استان است، اضافه کرد: رشد تولید این محصولات به ویژه سیب زمینی نیز در افزایش حجم وزنی صادرات تاثیرگذار بوده است.

وی اضافه کرد: ارائه برخی تسهیلات و بسته های حمایتی می تواند زمینه ساز رشد صادرات باشد.

عزیزی معتقد است در شرایط تحریم صادرات یکی از مناسب ترین زمینه های درآمدزایی است که به صورت مستقیم بر روی حجم تولید ملی نیز تاثیر گذار است.

وی با بیان اینکه استان اردبیل در زمینه های صنعتی، کشاورزی و معدن محصولات قابل توجهی برای صادرات دارد، ادامه داد: در صورتی که تولید کننده و تاجر از این فرصت استفاده بهینه کنند می توان درآمد سرشاری را به واسطه صادرات به استان روانه کرد.