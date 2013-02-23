3 هزار و 268 هکتار بافت فرسوده در پایتخت/ 15 هزار هکتار بافت ناپایدار

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جعفری افزود: امروز بافتهای فرسوده شهر تهران و دیگر شهرهای کشور در یک موقعیت حساس و استرات‍‍ژیک قرار گرفته‌اند و نوع نگاه به این بافت‌ها بسیار حائز اهمیت است .

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران خاطر نشان کرد: اگر قرار باشد برای ساماندهی این حجم از بافت‌هایی که دستخوش مشکلات هستند، شیوه دخالت مستقیم را مورد توجه قرار دهیم، موفق نخواهیم شد؛ همانطور که سازمان نوسازی در طول فعالیت خود در گذشته با رویکرد کاملا مداخله‌ جویانه تنها توانست 12هزار واحد مسکونی را نوسازی کند که مسلما این رقم پاسخگوی حجم زیاد نیازها برای نوسازی نیست.

جعفری با اشاره به تأکید شهردار تهران مبنی بر ضرورت تغییر رویکرد سازمان نوسازی از تصدی گری به تولی گری، گفت: سازمان نوسازی در سال های اخیر توانست با اتخاذ رویکرد حمایتی، هدایتی و نظارتی بسترهای لازم جهت تحقق موج نوسازی مردمی را مهیا کرده و با ظرفیت‌سازی‌، تدوین بسته‌های حمایتی و تشویقی و ایجاد بستر محرک توسعه، مشارکت شهروندان را برای نوسازی به خود جلب کند.

وی در ادامه تصریح کرد: در همین راستا سازمان نوسازی شروع به تدوین برنامه علمی و عملی با نگاه غالب مشارکت شهروندان کرد که این برنامه تدوین و نمونه آزمایشی این طرح نیز در منطقه 16شهرداری تهران پیاده سازی و اجرا شده است.

به گفته مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران، طرح تولید انبوه مسکن محلی در بافت فرسوده منطقه 16، الگوی مناسبی برای نوسازی شهر تهران و سایر کلانشهرهای کشور است.

جعفری خاطر نشان کرد: در زمان اجرای این طرح، ساکنین بافت های فرسوده در خانه های پشتیبان در همان محل ساکن شده و فرآیند نوسازی با به کارگیری مصالح با کیفیت و استاندارد و مطابق با تکنولوژی های روز دنیا بر مبنای الگوی معماری اسلامی - ایرانی با پشتیبانی و مشارکت اهالی اجرا می شود.

وی طرح تولید انبوه مسکن محلی را فاز اساسی برای گامهای بعدی توسعه در کشور دانست و تأکید کرد: با اجرای برنامه ای مدون طبق یک مدل توسعه تعالی بخش، ظرف مدتی معلوم بستر مناسب برای سایر طرح های توسعه ای در کشور فراهم خواهد شد .