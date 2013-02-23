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۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۳۳

دختران شمشیر باز همدانی قهرمان کشور شدند

دختران شمشیر باز همدانی قهرمان کشور شدند

همدان – خبرگزاری مهر: شمشیربازان دختر دانشگاه آزاد اسلامی همدان در رشته اپه قهرمان کشور شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم شمشیربازی دختران دانشگاه آزاد اسلامی همدان که در مسابقات قهرمانی کشور دانشگاه آزاد اسلامی شرکت کرده بودند در رشته اپه با شکست حریفان بر سکوی قهرمانی ایستاد.

اعضای این تیم را خانمها لیلا خلیلی، سمانه خورشیدی، مرضیه نوریان و معصومه نوریان تشکیل می دادند.

در رشته انفرادی سمانه خورشیدی، دانشجوی ارشد معماری مدال نقره را در رشته اپه به خود اختصاص داد.

در رشته فلوره  و سابر تیم دانشگاه آزاد اسلامی همدان نتوانست به مقامی دست یابد.

این مسابقات با حضور تیم منتخب مناطق دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی در ورزشگاه شهید شیرودی تهران برگزار شد.

کد مطلب 2004227

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