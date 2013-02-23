صالحی به وین می رود

به گزارش خبرنگار مهر نشست جهانی ائتلاف تمدن های سازمان ملل طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری در وین برگزار خواهد شد و صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در این نشست سخنرانی خواهد کرد.



ائتلاف تمدن های ملل متحد (UNAOC) در سال 2005 با تصویب مجمع عمومی سازمان ملل به عنوان یکی از زیربخش های سازمان ملل متحد تاسیس شده است.



هدف این ائتلاف تلاش برای برگزاری گفت و گوهای فرهنگی فراتر از مرزهای ملی عنوان شده است.





در این نشست جهانی درباره موضوعاتی از قبیل مهاجرت، همسوئی و تضادها، آزادی مذهب و نقش و جایگاه رسانه ها بحث و گفت و گو خواهد شد.



