پذیرش 10 شرکت جدید در بورس در سال 92

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست پذیرش شرکت بورس اوراق بهادار تهران با بیان مطلب بالا گفت: هدف گذاری شرکت بورس در سال 92 به صورت واقع بینانه انجام شده است و در نظر داریم زمینه ورود 10 شرکت جدید را به بورس اوراق بهادار فراهم کنیم.

اسماعیل درگاهی با اشاره به اینکه ورود شرکتهای جدید همانند تزریق خون تازه به رگ های بازار سهام است، ادامه داد: تلاش می شود تا شرکت های بیشتری در دستور کار قرار گیرند. همچنین در سال آینده چند شرکت از فرابورس به بورس اوراق بهادار منتقل خواهند شد. در عین حال بازار در سال آینده شاهد انتشار 5 اوراق مشارکت جدید خواهد بود.

وی با بیان اینکه بسط و توسعه بازار سرمایه نیازمند ورود شرکت های جدید و ابزارهای نوین مالی است، اظهار داشت: عرضه های اولیه سهام به توسعه و گسترش بازار کمک زیادی می کند ، از همین رو یکی از استراتژی های بورس اوراق بهادار با مساعدت های سازمان بورس فراهم کردن زمینه مساعد برای ورود شرکت های جدید و تنوع ابزارهای مالی است.

سرپرست پذیرش شرکت بورس با اشاره به اینکه آخرین جلسه هیات پذیرش در سال جاری، روز 29 بهمن ماه برگزار شد، ابراز داشت: در این جلسه پذیرش شرکت های مهمی در دستور کار قرار گرفتند و مقرر شد تا شرکت ارتباطات سیار (همراه اول)، از فرابورس به بازار دوم بورس اوراق بهادار منتقل شود. همچنین طبق بررسی های انجام شده مقرر شد تا 6 شرکت از فهرست نرخ های بورس تهران حذف شوند.



درگاهی با اشاره به اینکه در ادامه جلسه شرایط دو شرکت دیگر مورد بررسی قرار گرفت، تصریح کرد: پذیرش شرکت مشمول اصل 44 تهیه و تولید مواد معدنی به روشن تر شدن شرایط معادن این شرکت موکول شد. به علاوه پذیرش شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه نیز بررسی شد.

وی در ادامه از ورود یکی از زیرمجموعه های شستا به بورس اوراق بهادار تا پایان سال خبر داد و گفت: بر اساس رایزنی های انجام گرفته با شستا، یک هلدینگ دارویی از این مجموعه، تا پایان سال وارد بورس اوراق بهادار می شود.

سرپرست پذیرش شرکت بورس خاطر نشان کرد: بورس جایگاه شرکت هایی است که سودآور باشند و از نقدینگی جمع آوری شده به نحو مناسبی استفاده کنند.





