13 هزار جلد کتاب از ایستگاه های مطالعه استان البرز به امانت گرفته شد

میثم شیخ حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تعداد کتاب های امانت گرفته شده و برگشتی آنها در ایستگاه های مطالعه استان گفت: در مدت 2 هفته ای که از افتتاح ایستگاه های مطالعه در استان می گذرد؛ بالغ بر 13 هزار جلد کتاب به امانت گرفته شده است.

وی افزود: از این تعداد نیمی از کتاب ها در حدود 7000 جلد بازگشت به ایستگاه داشته اند.

کارشناس ایستگاه مطالعه نهاد کتابخانه های البرز ادامه داد: البته کتاب های امانت گرفته شده مدت 2 هفته نیز فرصت بازگشت دارند و قطعاً تعداد بیشتری بازگشت کتاب خواهیم داشت.

شیخ حسنی گفت: تعداد عناوین کتاب های این ایستگاه های 15 عنوان و در گروه سنی کودک و نوجوان وبزرگسال جای می گیرد.

600 جلد کتاب روزانه در ایستگاه های مطالعه شارژ می شود

این کارشناس اظهار داشت: بر اساس میزان کتاب های به امانت گرفته شده در ایستگاه ها روزانه 600 الی 700 کتاب در ایستگاه ها شارژ می شود.

شیخ حسنی با تاکید بر ضرورت اطلاع رسانی از سوی رسانه ها در نحوه استفاده از این کتاب ها گفت: فرهنگ امانت گرفتن کتاب های موجود در ایستگاه های مطالعه باید با اطلاع رسانی نهادینه گردد؛ ضمن اینکه در کنار هر ایستگاه نیز بروشور نحوه استفاده از این کتاب ها و مدت زمان امانت کتاب نیز تشریح شده است.

در حال حاضر 4 ایستگاه مطالعه در محل های استانداری البرز، ساختمان مرکزی اداره کل پست، بیمارستان البرز و ترمینال شهید کلانتری استان البرز ایجاد شده است.