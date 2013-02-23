استخراج از معدن انگوران به 776 هزار تن رسید



به گزارش خبرگزاری مهر، ابوطالب اشکوری مدیر واحد معدن انگوران با بیان این مطلب، افزود: هر قدر به عمق معدن انگوران پیش می رویم عملیات استخراج دشوارتر می شود به همین دلیل است که سالانه میزان مشخصی برای استخراج از معدن انگوران در نظر می گیریم.



وی با بیان اینکه این معدن با توجه به میزان استخراجی که دارد اقدام به سهمیه بندی مواد معدنی میکند، اعلام کرد: توزیع مواد معدنی میان شرکت ها بر اساس پروانه بهره برداری آنها صورت می گیرد و اینطور نیست که این شرکتها هر قدر ماده معدنی نیاز داشته باشند به آنها تعلق گیرد. این واحد در ابتدای هر سال تولید خود را سهمیه بندی کرده و میزان آن را به هر شرکت اعلام میکند.



مدیر واحد معدن انگوران در ادامه گفت: با توجه به شرایط موجود انتظار می رود مسئولین با راه اندازی شرکتهای جدید سرب و روی مخالفت کرده و به درخواست افزایش ظرفیت شرکتها پاسخ منفی دهد زیرا در حال حاضر ظرفیت شرکتهایی که از ماده معدنی استفاده می کنند بسیار بیشتر از توان تولید معدن انگوران است.



اشکوری در تشریح آخرین وضعیت معدن انگوران اظهار داشت: انگوران معدنی است که هر سال عمیق تر می شود بدین جهت از لحاظ ساختار زمین شناسی، افزایش ظرفیت استخراج اقدام معقولی نیست که البته برای جبران میزان تولید اقدام به ایجاد یک کارگاه آزمایشی زیر زمینی کرده ایم، قرار است تا پایان سال 92 کلیه اقدامات آماده سازی آن به پایان برسد و از ابتدای سال 93 استخراج از این بخش آغاز شود.



وی در پایان گفت: این نکته نباید فراموش شود که از لحاظ کارشناسی، عملیات استخراج در معادن روباز بسیار اقتصادی تر است زیرا در معادن زیر زمینی خطرات و هزینه ها افزایش می یابد.





