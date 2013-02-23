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۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۰۴

کریمی:

40 مرکزخرید تضمینی گندم در اردبیل فعال شد

40 مرکزخرید تضمینی گندم در اردبیل فعال شد

اردبیل – خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه اردبیل گفت: 40 مرکز خرید تضمینی گندم در اردبیل فعال شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس کریمی ظهر شنبه درحاشیه بازدید از مراکز نگهداری گندم در اردبیل طی گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: با هدف حمایت از کشاورزان و جلوگیری از هدر رفت گندم برای کشت گندم امسال نیز خرید تضمینی در 40 مرکز فعال شده انجام می شود.

وی با یادآوری خرید گندم در 40 مرکز خرید در سال گذشته اضافه کرد: این مراکز امسال نیز در سیولهای ملکی و تعاونی های روستایی فعال شده است.

کریمی اضافه کرد: سیاست دولت اولویت دادن به خرید بخش خصوصی و سپس توسط غله است.

وی با یادآوری خرید 100 هزار تن گندم محلی در سال گذشته ادامه داد: به دلیل اختلاف قیمت بازار آزاد و نرخ خرید دولت، بیشترین حجم خرید توسط بخش خصوصی انجام شد.

نرخ رسمی خرید گندم اعلام نشده است

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه اردبیل با یادآوری خرید گندم به قیمت چهار هزار و 200 ریال در سال گذشته، ادامه داد: نرخ خرید تا کنون اعلام نشده و به زودی اعلام خواهد شد.

وی با بیان اینکه گندم تولیدی در اردبیل جزو ممتازترین گندمهای کشور است، اضافه کرد: این مهم ایجاب می کند که در خصوص بهبود تولید گندم برنامه ریزی های مدونی صورت گیرد.

به گفته کریمی در خرید تضمینی گندم 20 کارشناس نظارت مداوم خواهند داشت تا خرید با رعایت حقوق دو طرف خرید انجام شود.

کد مطلب 2004246

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