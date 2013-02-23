اخذ مجوز فروش و عرضه 14 قلم دارو توسط جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی

علی احمد زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مجوز این داروها از آبان ماه امسال اخذ شده است افزود: هم اکنون از این تعداد 13 قلم شامل پنج قلم داروی بیماری ام اس، پنج قلم داروی مخصوص شیمی درمانی و سه قلم داروی بیماریهای کلیوی در داروخانه جمعیت هلال احمر استان موجود است.

وی با تاکید بر اینکه این مجوزها فقط در اختیار داروخانه هلال احمر است ادامه داد: این داروخانه پیش از این هم مجوز توزیع چهار قلم داروی پیوندی داشته و همچنین به همراه داروخانه هلال احمر مهاباد چهار قلم داروی بیماران ام اس را توزیع می کند.



احمدزاده ارائه خدمات به 568 نفر در پنج هزار و 447 جلسه در واحد فیزیوتراپی، تزریق واکسن مننژیت و آنفولانزا به 9 هزار و 423 نفر و معاینه هفت هزار و 483 نفر از حجاج در مراکز واکسیناسیون جمعیت هلال احمر استان را از مهمترین فعالیتهای این معاونت در سالجاری ذکر کرد.

معاون بهداشت، درمان و توان بخشي جمعيت هلال احمر آذربايجان غربي از بهره برداری درمانگاه شبانه روزی میاندوآب با صرف 900 میلیون ریال تا پایان امسال خبر داد و گفت: این مرکز هم اکنون به امکانات لازم در بخشهای عمومی، تخصصی، اطفال و ... مجهز شده و در روزهای آتی افتتاح و به ارائه خدمات خواهد پرداخت.

احمدزاده با اشاره به راه اندازی و تجهیز درمانگاه شبانه روزی سلماس در سالجاری اظهارداشت: این درمانگاه در بخشهای عمومی، تخصصی، دندانپزشکی، اطفال و ..... را در فهرست عملکرد برتر خود به ثبت رسانده است.

وی یادآور شد: از آغاز فعالیت این درمانگاه 9 هزار و 303 نفر با مراجعه به بخش کلینیک و 12 هزار و 486 نفر نیز به بخش پروسیژر مراجعه و از خدمات مناسب بهره مند شده اند.

احمد زاده از ایجاد و راه اندازی مرکز واکسیناسیون تکاب در سالجاری نیز خبر داد و گفت: ساختمان این مرکز در 60 مترمربع زیربنا توسط خیرین و داوطلبان محل در محل ساختمان وقفی جمعیت شعبه تکاب احداث و راه اندازی شده است.

