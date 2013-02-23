در انتخابات سال آینده به صورت مستقل شرکت خواهم کرد

به گزارش خبرنگار مهر ، محسن رضایی جمعه شب در جلسه پرسش و پاسخ در دانشگاه سیستان و بلوچستان که به منظور گفتگو پیرامون چشم انداز ایران در سال 1404 برگزار شد گفت: در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده به طور مستقل شرکت خواهم کرد.

وی با بیان اینکه در طی روزهای آینده برنامه های خود را اعلام می کند افزود: با توجه به اینکه اولویت اصلی در کشور مسئله اقتصاد تورم و بیکاری جوانان است لذا برنامه های انتخاباتی خود را بر روی این محور ها متمرکز می کنم.

وی ادامه داد: کشور درحال حاضر با تحریم ها ی اقتصادی شدیدی مواجه است که مدیریت کشور باید این تحریم ها را کنترل کند اما متاسفانه مدیریت اقتصادی کشور بسیار ضعیف است و نمی تواند با تحریم ها مقابله کند.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بداخلاقی های سیاسی اخیر توسط برخی از مسئولان نیز گفت: امیدوارم مسئولان ذیربط با فصل الخطاب قرار دادن سخنان مقام معظم رهبری به بداخلاقی های سیاسی خاتمه دهند در غیر اینصورت مردم این مسئولان را کنار خواهند زد.