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۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۵۰

محسن رضایی:

در انتخابات سال آینده به صورت مستقل شرکت خواهم کرد

در انتخابات سال آینده به صورت مستقل شرکت خواهم کرد

زاهدان - خبرگزاری مهر: دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور خود را به منظور شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر ، محسن رضایی جمعه شب در جلسه پرسش و پاسخ در دانشگاه سیستان و بلوچستان که به منظور گفتگو پیرامون چشم انداز ایران در سال 1404 برگزار شد گفت: در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده به طور مستقل شرکت خواهم کرد.

وی با بیان اینکه در طی روزهای آینده برنامه های خود را اعلام می کند افزود: با توجه به اینکه اولویت اصلی در کشور مسئله اقتصاد تورم و بیکاری جوانان است لذا برنامه های انتخاباتی خود را بر روی این محور ها متمرکز می کنم.

وی ادامه داد: کشور درحال حاضر با تحریم ها ی اقتصادی شدیدی مواجه است که مدیریت کشور باید این تحریم ها را کنترل کند اما متاسفانه مدیریت اقتصادی کشور بسیار ضعیف است و نمی تواند با تحریم ها مقابله کند.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بداخلاقی های سیاسی اخیر توسط برخی از مسئولان نیز گفت: امیدوارم مسئولان ذیربط با فصل الخطاب قرار دادن سخنان مقام معظم رهبری به بداخلاقی های سیاسی خاتمه دهند در غیر اینصورت مردم این مسئولان را کنار خواهند زد.

کد مطلب 2004251

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