عملیات راهداری در محورهای حوزه استحفاظی مشهد توجه ویژه اي نياز دارد

به گزارش خبرگزاري مهر، محمدرضا قلندر در جریان بازدید از محورهای حوزه استحفاظی اداره راه و شهرسازی مشهد، گفت: شهر مقدس مشهد علاوه بر جایگاه خاص در بحث های سیاسی، تجاری و فرهنگی به لحاظ وجود بارگاه منور امام رضا(ع) و استعدادهای فراوان گردشگری، دارای اهمیت خاص بوده و مقصد نهایی میلیون ها زائر و مسافر در کشور است، لذا باید خدمت رسانی و راهداری در حوزه راه های این شهرستان متفاوت از تمام کشور باشد.

وی با اشاره به فرموده امام جمعه معظم مشهد که راهداران استان را خادمان ویژه امام رضا(ع) دانستند، افزود: بی شک راهداران استان که علاوه بر خدمت رسانی به جمعیت حدود 6 میلیونی استان، وظیفه خدمت به زائران حرم امام هشتم(ع)، گردشگران و همچنین عبور و مرور خودروهای ترانزیتی به چهار پایانه مرزی استان را بر عهده دارند، همیشه و در تمام ایام سال با آمادگی کامل مشغول انجام وظیفه هستند.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی راهداری در استان را امری مداوم و بدون تعطیلی توصیف کرد و گفت: در حالیکه هنوز طرح راهداری زمستانی در محورهای استان در جریان است راهداران استان در حال آماده سازی خود برای اجرای طرح راهداری نوروزی در محورها و پذیرایی از زائران ولی نعمت مان آقا علی بن موسی الرضا(ع) هستند.

قلندر اجرای طرح ویژه استقبال از کاروان های زائران پیاده حرم امام رضا(ع) و خدمت رسانی به آنان همزمان با دهه آخر صفر را از اقدامات برجسته حوزه راهداری استان عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه راهداران بدلیل انتخاب مسیر سخت خدمت رسانی به مردم در شرایط سخت کاری و داوطلبانه در زمره بندگان خاص خداوند قلمداد می شوند، بيان کرد: در بحث خدمات رسانی، معیشت و رفاه کارکنان اداره کل می بایست با توجه زحمات نیروهای بخش های مختلف عدالت رعایت شده و از زحمات این عزیزان قدردانی شود.

قائم مقام وزیر راه شهرسازی در استان از تمام راهداران خراسان رضوی خواست در اجرای طرح راهداری نوروزی و پذیرایی از زائران و مسافران تمام تلاش خود را به کار گیرند.