نوشهر میزبان نخستین جشتواره مبتکران و مخترعان مازندران شد

محمد امین سالاریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نخستین جشنواره مبتکران و مخترعان مهندسان بسیجی مازندران به میزبانی شهرستان نوشهر اواخر اسفند ماه برگزار می شود.

وی گفت: این جشنواره برای نخستین بار در سطح مازندران و به میزبانی شهرستان نوشهر برگزار می شود.

سالاریان افزود: ارائه اختراعات، ابتکارات، ابداعات و مقالات در حوزه های فنی و مهندسی از موضوعات این همایش است.

وی عنوان کرد: در بخشهای کلی جشنواره شامل انرژی، کشاورزی، عمران، فناوری اطلاعات و ارتباطات و صنعت و معدن است.

سالاریان افزود: نخستین جشنواره مبتکران و مخترعان مهندسین بسیجی مازندران در سالن همایش اردوگاه شهید رسولی شهرستان نوشهر برگزار می شود.

دبیر نخستین جشنواره مبتکران و مخترعان مهندسین بسیجی مازندران گفت: علاقمندان می توانند جهت شرکت در این جشنواره به وب سایت www.mazandengb.ir مراجعه و مهلت ارسال آثار نیز تا 14 اسفند ماه 91 تعیین شده است .