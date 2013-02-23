بازدیدهای علمی موجب خود باوری نخبگان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی دهرویه صبح شنبه در بازدید مهندسین بسیجی استان سمنان از شرکت تولیدی الگانت در سمنان ضمن بیان اینکه بازدید های علمی موجب خود باوری نخبگان می شود افزود: توسعه و ترویج فرهنگ و تفکر بسیجی، آشنایی با نیازهای علمی و فناوری در سطح صنایع مختلف، آشنایی با زمینه های کاری مرتبط با رشته های تحصیلی و علاقه مخاطبان از مهمترین اهداف برگزاری بازدید های علمی است.

وی در ادامه اضافه کرد: اقتصاد مقاومتی پاتکی در برابر حمله چشم بسته سیاسی غرب علیه نظام جمهوری اسلامی ایران است.

مسئول بسیج مهندسین استان سمنان تصریح کرد: برای حضور موثر بسیج در عرصه های مختلف علمی و افزایش مهارت های تخصصی، آگاهی از آخرین دستاوردها و پیشرفت های علمی به عنوان یکی از سرمایه های ارزشمند نظام اسلامی، این سازمان را بر آن داشته که با بهره گیری از برنامه های هدفمند و سودمند در قالب بازدیدهای علمی گامی موثر در این راستا بردارد.

عضو هیئت مدیره شرکت الگانت سمنان نیز در این بازدید با بیان اینکه در واحد تولید نخ این شرکت ماهیانه 15 تن نخ تولید و در واحد رنگرزی نیز روزانه چهار هزار متر پارچه رنگرزی می شود گفت: مواد اولیه مورد استفاده در این شرکت 50 درصد تولید داخل و 50 درصد وارداتی است.

جعفری اظهار داشت: سرمایه اولیه این شرکت 24 میلیون دلار است که با مشارکت شرکت الگانت به 69 میلیون دلار رسید.

وی در خاتمه گفت: تنوع کاری محصولات این شرکت بسیار زیاد بوده به گونه ای که حدود دو هزار نوع پرده با طرح ها و اشکال مختلف تولید و روانه بازار شده است.

