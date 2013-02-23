مشکل اجرای برخی پروژه ها تملک اراضی است

علیرضا صحرائیان در گفتگو با مهر اظهارداشت: توجه ویژه به اجرای سریع و با کیفیت پروژه های عمرانی استان فارس و نظارت عالیه بر آنها از وظایف اجرایی دفتر فنی استانداری است.



وی الكترونيكي كردن خدمات دفتر فني و پيگيري اجراي طرح هاي عمراني را از اولویت های این اداره کل دانست و افزود: تسريع و دقت در صدور برگ صلاحيت پيمانكاران و مشاوران، استاندارد سازي مصالح مصرفي استان، ارائه راهكارهاي كاهش زمان و هزينه پروژه ها، آموزش مستمر دست اندركاران پروژه هاي عمراني و توجه هر چه بيشتر به معماري اسلامي ايراني از دیگر اولویت های دفتر فنی استانداری فارس است.



صحرائیان با بیان اینکه دو معاونت شهرسازی و فنی و اداری در این اداره کل مشغول به فعالیت هستند، ابراز داشت: مدیریت و نظارت بر شهرسازی، فضای سبز، تغییر کاربری ها، استاندارد سازی مصالح مصرفی، کنترل زمان بندی پروژه ها نیز از وظایف معاونت های شهرسازی و فنی و اداری این بخش از حوزه عمرانی استانداری فارس است.



وی با اینکه عدم تملک اراضی منجر به تاخیر افتادن برخی از پروژه های بزرگ عمرانی می شود، گفت: ایجاد هماهنگی و همكاری بین دفتر فنی و سایر موسسات دولتی در سطح استان برای پیشبرد عملیات های عمرانی لازم و ضروری است.



مدیرکل دفتر فنی استانداری فارس بیان کرد: با توجه به ایام نوروز و ضرورت زیبا سازی معابر و ورودی های شهرها در این زمینه نیز برنامه هایی در دست اقدام است.