۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۴۹

صحرائیان به مهر عنوان کرد:

مشکل اجرای برخی پروژه ها تملک اراضی است

جهرم - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفترفنی استانداری فارس گفت: عدم تملک اراضی منجر به تاخیر افتادن برخی از پروژه های بزرگ عمرانی می شود.

علیرضا صحرائیان در گفتگو با مهر اظهارداشت: توجه ویژه به اجرای سریع و با کیفیت پروژه های عمرانی استان فارس و نظارت عالیه بر آنها از وظایف اجرایی دفتر فنی استانداری است.

وی الكترونيكي كردن خدمات دفتر فني و پيگيري اجراي طرح هاي عمراني را از اولویت های این اداره کل دانست و افزود: تسريع و دقت در صدور برگ صلاحيت پيمانكاران و مشاوران، استاندارد سازي مصالح مصرفي استان، ارائه راهكارهاي كاهش زمان و هزينه پروژه ها، آموزش مستمر دست اندركاران پروژه هاي عمراني و توجه هر چه بيشتر به معماري اسلامي ايراني از دیگر اولویت های دفتر فنی استانداری فارس است.

صحرائیان با بیان اینکه دو معاونت شهرسازی و فنی و اداری در این اداره کل مشغول به فعالیت هستند، ابراز داشت: مدیریت و نظارت بر شهرسازی، فضای سبز، تغییر کاربری ها، استاندارد سازی مصالح مصرفی، کنترل زمان بندی پروژه ها نیز از وظایف معاونت های شهرسازی و فنی و اداری این بخش از حوزه عمرانی استانداری فارس است.

وی با اینکه عدم تملک اراضی منجر به تاخیر افتادن برخی از پروژه های بزرگ عمرانی می شود، گفت: ایجاد هماهنگی و همكاری بین دفتر فنی و سایر موسسات دولتی در سطح استان برای پیشبرد عملیات های عمرانی لازم و ضروری است.

مدیرکل دفتر فنی استانداری فارس بیان کرد: با توجه به ایام نوروز و ضرورت زیبا سازی معابر و ورودی های شهرها در این زمینه نیز برنامه هایی در دست اقدام است.

کد مطلب 2004260

