استفاده از انرژي هاي نوين در ادارات پرمصرف خراسان شمالي يك ضرورت است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسين نژادحسين صبح شنبه در جمع مهندسين شركت توزيع نيروي برق خراسان شمالي و مديران دستگاه هاي دولتي استان عنوان كرد: بهره گیری از انرژی هــای نـــو برای تامین برق مورد نياز ساختمان های اداری ضرورتي اساسی بوده و لازم است دستگاه هاي دولتي پرمصرف خراسان شمالي با كمك مهندسين شركت برق استان نسبت به راه اندازي پنل هاي خورشيدي براي تامين برق مورد نياز خود پيشگام شوند.

وي با اشاره به اينكه در اين زمينه ظرفيت مناسبي در خراسان شمالي وجود دارد، اظهار داشت: در سطح كشوري در حوزه استفاده از انرژی های نو اقدامات موثري صورت گرفته و مي بايست اين مهم در استان نيز مورد توجه قرار گيرد.

نژادحسين تصريح كرد: بهره گيري از پنل هاي خورشيدي براي تامين برق مورد نياز ادارات دولتي، علاوه بر اينكه سبب كاهش چشمگير هزينه ها مي شود، باعث حفظ محيط زيست و صرفه جويي در منابع انرژي تجديد ناپذير كشور نيز خواهد شد.

وي اضافه كرد: دستگاه هايي نظير آموزش و پرورش، حفاظت محيط زيست، راه و شهرسازي و ... از جمله ادارات پرمصرف در زمينه انرژي برق هستند و مي بايست اين دستگاه ها براي استفاده از انرژي هاي نوين در استان پيشگام شوند.

عضو هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد نيز در اين نشست عنوان كرد: انرژی خورشیدی بزرگترين منبع انرژی در جهان بوده و انرژی نوری که از جانب خورشید در هر ساعت به زمین می تابد، بیش از کل انرژی است که ساکنان زمین در طول یک سال مصرف می کنند.

حسين ابوترابي اظهار داشت: لازم است برای بهره گیری از این منبع برنامه ريزي كرد و سعي نمود انرژی پراکنده خورشيدي را با راندماني بالا و هزینه اي کم به انرژی قابل مصرف الکتریکی تبدیل كرد.

وي با بيان اينكه رشد استفاده از انرژي هاي نوين در كشورهاي پيشرفته قابل قياس با ايران نيست، افزود: هم اكنون در كشور ما در مجموع 500 كيلووات انرژي خورشيدي به انرژي الكتريكي تبديل مي شود و در اين زمينه لازم است با پيگيري طرح هايي چون طرح ملي فتوولتايي خانگي و سياست گذاري درست ميزان بهره گيري از اين انرژي بي پايان را افزايش داد.