امیر عابدینی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد مشکلاتی که در روزهای اخیر به خاطر مسائل مالی در تیم فوتبال داماش گیلان رخ داده است، ضمن بیان مطلب فوق گفت: روز چهارشنبه با بازیکنان صحبت و مبلغ ناچیزی به آنها پرداخت کردیم، قرار شد این پرداخت‌ها بصورت سریالی ادامه پیدا کرده تا مشکلات برطرف شود.

بازیکنان داماش اعتراض کردند نه اعتصاب

وی در مورد اعتصاب بازیکنان این اظهار داشت: اعتصاب نکردند بلکه اعتراض کردند که این دو مقوله با هم متفاوت است. اعتراض به شرایط پرداخت داشتند که بنده به آنها توضیح دادم. به بازیکنان گفتم من اطمینان دارم مالک باشگاه تلاش می‌کند تا مطالبات را پرداخت کند.

بدهی‌ها تدریجی پرداخت می‌شود

مدیرعامل باشگاه داماش گیلان یادآورد شد: یک زمانی است، فرد بی‌تفاوت بوده یا نمی‌خواهد مطالبات را پرداخت کند و یا می‌خواهد اذیت کند اما در خصوص مالک باشگاه داماش این مسائل صدق نمی‌کند زیرا ایشان درحال تامین بودجه است، تا بدهی‌ها را پرداخت کند. از بازیکنان خواستم در چنین شرایطی بیشتر مدارا کند زیرا بدهی‌ها تدریجی در حال پرداخت شدن است. نفرات تیم هم قبول کردند و بعد کارشان را آغاز کردند.

امروز همه گرفتار مشکلات مالی هستند

وی در مورد اینکه چرا تیم داماش با مشکل مالی مواجه شده، تاکید کرد: ما به مشکل نخوردیم، همه با مشکل مواجه شدند زیرا بی‌پولی بوده و نقدینگی نیست. گرفتاری الان این است که همه با مشکل مواجه هستند، ما به شکلی و دیگران به شکلی دیگر.

توقع خیلی بیشتری از داماش داشتم

عابدینی در ادامه در مورد عملکرد تیم داماش خاطرنشان کرد: این طبیعت فوتبال است، در یک بازی فکر نمی‌کنید می‌بازید اما شکست می‌خورید و جایی فکر نمی‌کنید ببرید ولی می‌برید، خصوصا تیم‌هایی مانند داماش. بنده واقعا توقع خیلی بیشتر از این‌ها از تیم داشتم و نمی‌توانم بگویم از تیم راضی هستم. یک موقع می‌بازید، شما می‌گویید بضاعت‌مان همین است اما یک وقت شما را می‌بازانند که آن موقع اذیت می‌شوید.

خطر سقوط حتی برای دو تیم بالاتر از ما هم وجود دارد

وی با اشاره به اینکه فوتبال اینگونه است که تیمی مانند صبا در یک بازی همه چیزش را از دست داد، صحبت‌هایش را اینگونه ادامه داد: خطر سقوط حتی برای دو تیم بالاتر از ما هم وجود دارد زیرا 21 امتیاز باقی‌مانده اند. شرایط امروز به‌گونه‌ای نیست که بگویید قطعا در لیگ می‌مانید، نه اینگونه نیست زیرا ممکن است در هر شرایطی با مشکل مواجه شوید.

تنها تا پیدا شدن یک آدم کار بلد می‌مانم

مدیرعامل باشگاه داماش گیلان در بخش دیگری از گفتگویش با خبرنگار مهر، در مورد بحث استعفایش از مدیریت این باشگاه تصریح کرد: اگر وضعیت به این شکل باشد که مدیران در تلاش هستند تا مشکلات باشگاه را برطرف کنند، تنها در فرصتی که یک آدم کار بلد پیدا شود تا کارها را در دست بگیرد، به باشگاه داماش کمک می‌کنم، بعد از آن را خدا می‌داند.

خسته شده‌ام

وی با بیان اینکه اگر فردی کاربلد انتخاب نشود، ما از حضورشان مرخص می‌شویم و خودشان باید فردی را پیدا کنند، یادآور شد: خسته شده‌ام به خدا، دو سال است بد اذیت می‌شوم و هرچه تلاش می‌کنم به نتیجه‌ای نرسیدم، به همین دلیل می‌خواهم از فوتبال بروم.

فکر می‌کنم اتفاقات خوبی در فوتبال رخ خواهد داد

عابدینی از تداوم نشست‌هایش با کفاشیان و اعضای کارگروه فدراسیون فوتبال خبر داد و اظهار داشت: مطمئن نیستم اما فکر می‌کنم اتفاقات خوبی در فوتبال رخ خواهد داد. در گذشته مشکل اصلی فوتبال تعامل نکردن با برخی آدم‌های نخبه و کارشناس بود. هرچند گرفتاری‌ها خیلی زیاد است و به سادگی نمی‌توان گفت حل می‌شود اما روند را خوب می‌بینم. امروز کفاشیان به این نتیجه رسیده است که باید مشکلات را در تعامل حل کند که این اتفاق در حال رخ دادن است.

کفاشیان به من گفت خیلی خسته شده است

وی بیان اینکه به موقع درخواست لازم برای گرفتن مجوز ادامه همکاری علی کفاشیان با فدراسیون فوتبال را به مسئولان امر ارائه خواهیم کرد، مگر اینکه محمد عباسی با ادامه همکاری کفاشیان با فدراسیون فوتبال مخالف باشد، اظهار داشت: نمی‌دانم واقعا کفاشیان به کارش ادامه دهد یا نه زیرا به من می‌گفت خیلی خسته شده است. البته خودمان هم مقصر هستیم زیرا اجازه می‌دهیم دیر شود و بعد فکر می‌کنیم چرا حل نشد، باید با وزارتخانه تعامل کنیم تا مشکلات حل شود.

خدا را شکر پرسپولیس با یحیی نتیجه می‌گیرد

مدیرعامل باشگاه داماش گیلان در خصوص عملکرد پرسپولیس با هدایت گل‌محمدی تاکید کرد: خدا را شکر که پرسپولیس در این هفته‌ها نتایج خوبی گرفت. گل‌محمدی در این مدت نشان داد که هم خوب کار می‌کند و هم خوب مشورت می‌کند. مثلا می‌بینم نفراتی مانند کریمی باقری، علی کریمی و مهدی مهدوی‌کیا به عنوان بزرگان تیم به پرسپولیس کمک می‌کنند که این رفتار بسیار خوب و پسندیده است.

یحیی خودش را تافته جدا بافته نمی‌بیند

وی همچنین اذعان داشت: یحیی خودش را تافته جدا بافته نمی‌بیند و به خاطر موفقیت‌های اخیر مغرور نشده است. به نظر من نتایج بهتری هم برای پرسپولیس با هدایت این مربی بدست خواهد آمد.

پرسپولیس در جام حذفی در سد داماش گرفتار می‌شود

عابدینی در پایان در پاسخ به این سوال که آیا پرسپولیس می‌تواند قهرمان جام حذفی شود، درحالیکه یکی از حریفان این تیم داماش است؟، گفت: پرسپولیس اگر در این جام از ذوب‌آهن عبور کند، برای رسیدن به قهرمانی، در سد داماش داماش گرفتار می‌شود. ما در حذفی‌ها شانس داشته و خوب نتیجه گرفته‌ایم.