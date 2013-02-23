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۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۰۰

به مناسبت پنجم اسفندماه؛

مهندسان برگزیده لرستان تجلیل شدند

مهندسان برگزیده لرستان تجلیل شدند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بسیج مهندسین سپاه حضرت ابولفضل(ع) استان لرستان از تجلیل از 9 مهندس برگزیده این استان خبر داد.

سرهنگ علی بیرانوند صبح شنبه در حاشیه برگزاری همایش بزرگ روز مهندس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با روز مهندس از 9 مهندس برگزیده استان لرستان تجلیل به عمل آمد.

وی بیان داشت: این تعداد مهندس برگزیده در رشته های مختلف عمران، کشاورزی و منابع طبیعی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و صنایع بوده اند.

دبیر همایش روز مهندس استان لرستان همچنین به تجلیل از 17 مهندس کارمند دستگاههای اجرایی استان اشاره کرد و گفت: در آینده نزدیک از این مهندسان کارمند در دستگاههای اجرایی استان تجلیل به عمل خواهد آمد.

 بیرانوند با بیان اینکه به دستگاههای اجرایی این موضوع اعلام شده که یکی از مهندسان نمونه خود را به سازمان بسیج مهندسین استان معرفی کنند افزود: این امر در راستای شروع کار مهندسی ارزش در استان لرستان صورت گرفته است.

کد مطلب 2004270

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