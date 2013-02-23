فعاليت هفت شركت خصوصي حمل و نقل در قم

حسن بختياري در گفتگو با خبرنگار مهر،‌ با بيان اينكه خصوصي سازي حمل و نقل در قم نوپا است عنوان كرد: خصوصي سازي حمل و نقل اقدام بسيار مناسبي است و مي طلبد كه به تدريج وظايف سازمان تاكسيراني به شركت هاي خصوصي واگذار شود.



وي با اشاره به برگزاري جلسه با مديران شركت هاي خصوصي عنوان كرد: مباحثي پيرامون شارژ ماهيانه، بيمه، سوخت و بازرسي از جمله مسائلي بود كه در اين جلسه مطرح شد و در حال پيگيري است.



سخنگوي شوراي شهر قم با اشاره به فعاليت 6 هزار تاكسي در قم ابراز داشت: قاعدتا سازمان تاكسيراني ظرفيت نظارت و كنترل بر اين تعداد تاكسي ها را ندارد و بايد از ظرفيت بخش خصوصي استفاده كند.



وي تاكيد كرد: بخش خصوصي مي تواند ناوگان تاكسيراني قم را اداره كند و با توجه به توانايي هاي اين بخش مي توان با رفع موانع از ظرفيت ها به خوبي استفاده كرد.