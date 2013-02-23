به گزارش خبرگزاری مهر، معصوم نجفیان که از مجتمع دخانیات اصفهان و خطوط تولیدی سیگارت بازدید می کرد ، با بیان این مطلب افزود : اصفهان قطب تنباکوی خاورمیانه است، زیرا این مجتمع تقریباً همزمان با شرکت مرکزی دخانیات به دلیل واقع شدن در مرکز ایران و مرکزیت مناطق کشت تنباکوی کشور تاسیس و تولیدات تنباکوی آن جایگاه ویژه ای دارد بنابراین برای این استان در خصوص صنعت تنباکوی باید شرایط بهتری در نظر گرفته شود.



وی با تشکر از زحمات مدیران و کارکنان این مجتمع تصریح کرد : زمانی می توانیم اصفهان را در صنعت دخانیات در حد انتظار فرض کنیم که تنباکوی زرد طلایی را در تمام بازارهای هدف و در شرایط بهتر و کاملتری ارائه نماییم، زیرا تنباکوی زرد طلایی بازار هدف مشخصی دارد اما این نکته جای تعجب دارد که چرا برای تامین مصرف آن به صورت گسترده برنامه و راهبرد اساسی تعریف نشده است.



نجفیان، کشورهای لبنان، عراق، قطر ،سوریه ، امارات عربی متحده و کویت را مهم ترین بازارهای مصرف این محصول خواند و تصریح کرد : نگاهی به صادرات این محصول در سال گذشته نشان می دهد باید با تعریف راهبرد صادراتی و تدوین برنامه مدون اقتصادی این وضعیت را سرو سامان دهیم زیرا ارزآوری این محصول برای یک بنگاه اقتصادی بسیار حایز اهمیت است.



مدیرعامل شرکت دخانیات ایران با بیان اینکه صادرات محور توسعه اقتصادی بوده و تمام کشور‌‌های پیشرفته و توسعه‌یافته، با سیاستگذاری در بخش صادرات به جایگاه فعلی خود رسیده‌اند گفت : اشتغالزایی، توسعه پایدار ، رونق تولید ، ایجاد ارزش افزوده، ارزآوری و ارتقای کیفیت کالاهای تولید شده مهمترین دستاوردهای صادرات برای هر کشوری به‌شمار می‌رود و ظرفیت های کلان اقتصادی در بخش های مختلف صنعتی و بخصوص کشاورزی و استفاده بهینه از آنها بدون تردید در کنار صادرات لازم الاجراست.



نجفیان، استان اصفهان را مرکز اصلی تولید تنباکوی کشور خواند و بابیان این مطلب افزود: باید همگام با کشاورزان تنباکو کار و حل مشکلات این عزیزان زمینه های افزایش تولید تنباکوی و زمینه صادرات را فراهم آوریم.