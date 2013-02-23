کمیته نهضت مطالعه مفید کرمان رتبه دوم کشور را کسب کرد

محمدجواد حسین زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس ارزيابي نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور از فعاليت كميته هاي نهضت مطالعه مفيد استان ها در شش ماهه اول سالجاری، کمیته نهضت مطالعه استان کرمان رتبه دوم كشوري را كسب کرد.

دبیر کمیته دائمی نهضت مطالعه مفید استان کرمان افزود: كميته دائمي نهضت مطالعه مفيد با عضويت دستگاه هاي فرهنگي و دبيري اداره كل كتابخانه هاي عمومي، براي تحقق مفاد سند نهضت مطالعه مفيد در سطح استان، طرح هاي 28 گانه سند مذكور را مورد بررسي قرار دادند.

حسین‌زاده تصریح کرد: کمیته‌های نهضت مطالعه مفید در سراسر استان کرمان تشکیل شده و بیش از 450 مصوبه در این کمیته‌ها به تصویب رسیده و 380 مصوبه این کمیته‌ها اجرایی شده است.

وی با بيان اينكه دستيابي به جايگاه ممتاز در جهان از نظر سرانه مطالعه مفيد بر اساس سند چشم انداز بخش فرهنگ عمومي در افق ايران 1404 از اهداف اصلي سند نهضت مطالعه مفيد است، اظهارداشت: افزايش فضاي كتابخانه هاي عمومي به ميزان هشت متر به ازاي هر 100 نفر و فراهم آوري چهار جلد كتاب به ازاي هر فرد در كتابخانه هاي عمومي بخشي از اهداف سند مذكور است.

مدير كل كتابخانه هاي عمومي در ادامه اظهار داشت: بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری در چند سال اخیر که در حوزه کتاب و کتابخوانی داشته‌اند همه دستگاه‌های اجرایی موظف شدند در این حوزه برنامه‌ریزی جدی انجام دهند.