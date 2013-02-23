فعاليت هاي تربيتي و آموزشي بر مبناي جنگ نرم برنامه ريزي مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد غلامي ظهر شنبه در نشست خبري كه به منظور اطلاع رساني درباره برنامه هاي هفته تربيت اسلامي در محل اداره كل آموزش و پرورش برگزار شد اظهار كرد: فعاليت هاي تربيتي و آموزشي در آموزش و پرورش بر مبناي جنگ نرم و عمليات جنگ رواني دشمن برنامه ريزي مي شود تا از اين طريق بتوانيم دانش آموزان را از آسيب حفظ كنيم.

معاون پرورشي اداره كل آموزش و پرورش خراسان رضوي افزود: هزار و 480 مشاوره تربيتي در مدارس استان به ارائه خدمات به دانش آموزان مشغول هستند كه اين تعداد از مشاوران در غالب 14 مركز و 30 هسته فعاليت هاي خودشان را ارائه مي دهند.

غلامي بيان كرد: به منظور ارائه هر چه بهتر و با نشاط تر فعاليت هاي فرهنگي و تربيتي 23 اردوگاه در استان ايجاد شده كه يكي از اين اردوگاهها به صورت كشوري فعاليت مي كند.

وي افزود: 84 كانون دانش آموزي، تربيتي و فرهنگي نيز در استان فعاليت مي كنند و ارائه خدمات در اين مراكز با مشاوران با تجربه صورت مي پذيرد.

معاون پرورشي اداره كل آموزش و پرورش خراسان رضوي با اشاره به فعاليت هاي گسترده اي كه در هفته تربيت برگزار خواهد شد اظهار كرد: تقدير از مربيان پرورشي و تربيتي و قدرداني از زحمات آنان جزء برنامه هاي اصلي آموزش و پرورش خواهد بود.

غلامي افزود: جشنواره چند رسانه اي الكترونيكي با داوري آن در هفته تربيت و اهداء جوايز در هفته معلم نيز يكي از برنامه هاي پيش بيني شده است.

وي اظهار كرد: طرح حديث ولادت نيز با توزيع 220 هزار بسته فرهنگي از روز ششم اسفند ماه آغاز خواهد شد.

معاون پرورشي اداره كل آموزش و پرورش خراسان رضوي بيان كرد: محدوديت برگزاري اردوها لغو شده است و از اين پس مي توان با رعايت دستور العمل برگزاري اردوها نسبت به اعزام دانش آموزان اقدام كرد و در ضمن همين اردوها برنامه هاي بسيار متنوع آموزشي، تربيتي و فرهنگي را انجام داد.