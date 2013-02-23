فعالیت 20 هزار تیم پلیس راهور در طرح نوروزی/ ممنوعیت فعالیت عمرانی در شهرها از 23 اسفند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار دکتر اسکندر مومنی روز شنبه در سی و ششمین جلسه کمیته عملیات و اجرای مقررات طرح نوروزی 92 اظهار داشت: ترافیک موضوعی تک مؤلفه ای نیست و در سه سال گذشته نیز با همکاری دستگاه ها شاهد کاهش تصادفات و تلفات رانندگی هستیم.

وی با اشاره به اجرای طرح نوروزی گفت: هر سال حضور دستگاهها از نظر کمی و کیفی افزایش می یابد. طرح نوروزی امسال نیز نزدیک به یکماه در جاده های کشور به اجرا درمی آید.

مومنی با اعلام اینکه هم اکنون ایران از نظر میزان تلفات رانندگی در ربته های میانی قرار دارد، تاکید کرد: به ازای هر ده هزار وسیله نقلیه 8.1 نفر جان خود را در تصادفات از دست می دهند که این آمار در دنیا 7.5 نفر است.البته پیش بینی می کنیم با توجه به کاهش تلفات در سال جاری امسال بتوانیم به کمتر از میانگین دنیا برسیم.

اجرای طرح نوروزی درون شهری از 19 اسفند

رئیس پلیس راهور طرح نوروزی شهرها از نوزدهم اسفند آغاز شده و تا پایان این ماه ادامه دارد .البته به نظر می رسد این طرح در برخی از کلان شهرها از جمله تهران زودتر نیز آغاز شود.

وی ادامه داد: روز 23 اسفند ماه رزمایش طرح نوروزی در مرقد امام خمینی(ره) برگزار شده و از روز 24 نیز طرح نوروزی نیز در جاده های کشور آغاز و تا 17 فروردین ادامه خواهد داشت.

نواختن زنگ آماده باش همیاران پلیس

مومنی با بیان اینکه زنگ آماده باش همیاران پلیس روز بیست و یکم اسفند در سراسر کشور نواخته می شود، تصریح کرد: حضور هر دانش آموز در خودروها به منزله حضور پلیس است ضمن اینکه علاوه بر همیاران پلیس از سال گذشته توانستیم از معلمان به عنوان فرهنگیاران ترافیک استفاده کنیم.

معاینه فنی خط قرمز پلیس در نوروز

رئیس پلیس راهور معاینه فنی را خط قرمز پلیس در طرح نوروزی 92 دانست و افزود: تمامی خودرورها به ویژه خودروهای حمل و نقل عمومی باید دارای معاینه فنی باشند پلیس ها موظفند معاینه فنی خودروهای عمومی را در پاسگاه ها کنترل ویژه کنند. ضمن اینکه از سازمان حمل و نقل جاده ای می خواهیم از بکارگیری رانندگان فاقد صلاحیت و سلامت روانی جلوگیری کند.

وی از تشکیل کمیته مشترک دستگاه ها در پلیس راهور همزمان با طرح نوروزی خبر داد و گفت: از دستگاه ها می خواهیم برای طرح نوروزی نیروی بسیار در نظر بگیرند تا در صورت نیاز و اعلام نیاز در کمیته مشترک بتوانیم بلافاصله از این نیروها برای امدادرسانی استفاده کنیم.

آشکارسازی نقاط حادثه خیز

وی خواستار اصلاح نقاط حادثه خیز شد و اظهار داشت: خوشبختانه اقدامات خوبی برای اصلاح نقاط حادثه خیز انجام شده است اما باید در طرح نوروزی با تابلوها و علائم هشداردهنده این نقاط آشکارسازی شده و گشت های امدادی و پلیس نیز در آنجا مستقر شوند.

مومنی همچنین تاکید کرد: در طرح نوروزی امسال نیز باید فاصله استقرار بیش از 10 تا 15 کیلومتر نباشد و مردم پس از طی 10 یا 15 کیلومتر بتوانند یک واحد را در جاده ها ببینند.

منع تردد شبانه اتوبوس های راهیان نور

وی با اشاره به اینکه امسال نیز تردد شبانه اتوبوس های راهیان نور جلوگیری می شود، گفت: خوشبختانه بسیاری از سفرهای راهیان نور توسط حمل و نقل ریلی انجام می شود ضمن اینکه در طرح نوروزی امسال احازه نمی دهیم اتوبوس های درون شهری و فاقد معاینه فنی در ناوگان راهیان نور بکارگیری شوند. ضمن اینکه از تردد رانندگان فاقد تاییدیه سلامت نیز جلوگیری می کنیم.

ممنوعیت فعالیت های عمرانی از 23 اسفند در شهرها

مومنی با اعلام اینکه هر گونه فعالیت عمرانی بجز طرح های ملی و موارد اضطراری از 23 اسفند در جاده ها و درون شهرها ممنوع است، تاکید کرد: ماموران پلیس راهور از انجام عملیات های عمرانی غیرضروری جلوگیری می کنند تا از بروز ترافیک با توجه به افزایش ترددها در شهرها جلوگیری شود.

به دنبال کاهش تلفات سفرهای نوروزی هستیم

وی با اشاره به اینکه در طرح نوروزی 1391 شاهد کاهش 13.5 درصدی تلفات بودیم، تاکید کرد: امسال نیز باید تلفات رانندگی کاهش داشته باشد. در کشور مبنای محاسبه تلفات عدد مطلق است این در حالی است که طی 11 ماهه امسال شاهد افزایش خودروها و راه بوده ایم. نجات جان یک انسان بسیار ارزشمند است و کمتر کشته شدن یک نفر برای ما راضی کننده است.

مومنی در ادامه با اعلام اینکه رانندگان باید معاینه فنی و بیمه نامه را به همراه سایر مدارک شناسایی از جمله کارت خودرو و گواهینامه به همراه داشته باشند، گفت: ماموران پلیس راه از تردد خودروهای فاقد معاینه فنی و بیمه نامه شخص ثالث جلوگیری می کند از هموطنان می‌خواهیم برای سفرهای نوروزی برنامه ریزی انجام دهند و سفر تنها رسیدن به مقصد نیست.

حضور 20 هزار تیم پلیس راه در طرح نوروزی

سردار مومنی در پایان با اعلام اینکه در طرح نوروزی امسال 20 هزار تیم از جمله تیم های خودرویی، موتوری و پیاده حاضر هستند، خاطر نشان کرد: در طرح امسال 30 فروند بالگرد و پرنده سبک بکارگیری می شوند.