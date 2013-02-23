عمليات آسفالت ورودي لار- بندرعباس آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مديركل راه و شهرسازی لارستان در جريان بازديد از پروژه آسفالت ورودي لار- بندرعباس حدفاصل شهر لطيفي عنوان داشت: يكي از پروژه هاي مهم اين اداره كل چهارخطه كردن لار از سمت لطيفي است كه خوشبختانه با پيگيري هاي صورت گرفته از لطيفي به سمت پمپ بنزين اين شهردرحال انجام است.



داریوش نصر همچنين ارتقای سطح ايمني وكيفيت راهها را ضروري وبا اهميت دانست وعنوان داشت: احداث بانددوم اين مسيريكي ازتقاضاهاي مهم ومكرر مردم اين منطقه بوده و عبورومرور دراين محور چه ازجهت گردشگري وچه درزمينه حمل ونقل روبه افزايش است.



وی افزود: محور لار- بندرعباس يكي از محورهاي ترانزيتي حوزه استحفاظي اين اداره كل است وبه همين دليل از اهميت زيادي برخورداراست واميدواريم بتوانيد باتلاش پرسنل زحمتكش اين اداره كل اين محوررا ايمني سازي کنیم.



مديركل راه و شهرسازی لارستان همچنين از مردم منطقه ورانندگان خواست با صبروبردباري خوداين اداره را برای اتمام پروژه ياري کنند.