آغاز پیش فروش بلیت های قطار در آذربایجان شرقی

میرحسین موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح پیش فروش بلیت های قطار در ایام نوروز گفت: سه سامانه فروش بلیت برای ایام نوروزی پیش بینی شده که در مسیرهای تبریز- مشهد، تبریز- وان و جلفا- تبریز- تهران در روزهای مشخص شده به فروش می رسد.

وی در ادامه تشریح کرد: شرکت حمل و نقل جوپار که در روزهای عادی از تبریز به مشهد قطار ندارد در ایام نوروزی برای همشهریان در آن مسیر قطار اختصاص داده است که پیش فروش بلیت های آن از امروز پنج اسفند در دفتر آژانس مسافرتی جوپار آغاز شده است.

موسوی ادامه داد: دومین سامانه پیش فروش بلیت های نوروزی متعلق به سامانه ملی راه آهن جمهوری اسلامی ایران بوده که هشت شرکت مسافرتی که شامل قطارها جز قطار رجا و جوپار می شود، از روز یکشنبه شش اسفندماه پیش فروش بلیت های خود را آغاز می کنند.

وی اضافه کرد: قطار رعد تبریز هم روز سه شنبه و جمعه بلیت های مسیرهای تبریز به مشهد و دوشنبه و پنج شنبه مشهد به تبریز را از طریق دفتر شرکت پیش فروش می کند.

مدیر کل راه آهن استان با اشاره به پیش فروش بلیت های قطار مسافرتی رجا گفت: 25 درصد بلیت های قطارهای رجا در روز یک شنبه ، شش اسفند از طریق اینترنت به فروش می رسد و در روز دوشنبه هفت اسفند هم بلیت های قطار رجا از طریق دفاتر آژانس مسافرتی پیش فروش می شود.

وی ادامه داد: بلیت های قطار رجا از مبداء تبریز، مراغه و میانه در مسیرهای تبریز- مشهد و تبریز- تهران ساعت هفت روز دوشنبه هفت اسفندپیش فروش می شود.