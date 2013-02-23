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۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۱۵

میرحاج خبر داد:

جمع آوری 49 هزار متر شبکه فشار ضعیف برق در مهدیشهر

جمع آوری 49 هزار متر شبکه فشار ضعیف برق در مهدیشهر

سمنان-خبرگزاری مهر: مدیر توزیع برق شهرستان مهدیشهر از جمع آوری 49 هزار و 251 متر شبکه فشار ضعیف مسی برق و جایگزینی کابل خودنگهدار در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسن میرحاج صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل شرکت توزیع برق شهرستان مهدیشهر افزود: اجرای این پروژه در شهرها و روستاهای شهرستان مهدیشهر به اجرا درآمد و شبکه های فشار ضعیف اصلاح اساسی شده است.

 وی اضافه کرد: این پروژه در شهرهای مهدیشهر، شهمیرزاد و درجزین و روستاهای آرتد، آسوران، ملاده، هیکو، رسم رودبار، تم، تلاجیم، فینسک، هسکو، چه سر، چاشم، فولاد محله و شورستان عملیاتی شده است.

مدیر توزیع برق شهرستان مهدیشهر با اشاره به این مطلب که شش میلیارد و 928 میلیون ریال اعتبار صرف اجرای این پروژه شده است اظهار داشت: با توجه به اقلیم خاص منطقه و با اجرای این پروژه، کاهش چشمگیری در خاموشی های ناخواسته حاصل شده است.

میرحاج در خاتمه گفت: بخشی از شبکه های برق این شهرستان با هدف کاهش تلفات، تقلیل خاموشی های ناخواسته و استفاده بهینه به کابل خودنگهدار تبدیل شد.
 

کد مطلب 2004291

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