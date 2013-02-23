جمع آوری 49 هزار متر شبکه فشار ضعیف برق در مهدیشهر

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسن میرحاج صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل شرکت توزیع برق شهرستان مهدیشهر افزود: اجرای این پروژه در شهرها و روستاهای شهرستان مهدیشهر به اجرا درآمد و شبکه های فشار ضعیف اصلاح اساسی شده است.

وی اضافه کرد: این پروژه در شهرهای مهدیشهر، شهمیرزاد و درجزین و روستاهای آرتد، آسوران، ملاده، هیکو، رسم رودبار، تم، تلاجیم، فینسک، هسکو، چه سر، چاشم، فولاد محله و شورستان عملیاتی شده است.

مدیر توزیع برق شهرستان مهدیشهر با اشاره به این مطلب که شش میلیارد و 928 میلیون ریال اعتبار صرف اجرای این پروژه شده است اظهار داشت: با توجه به اقلیم خاص منطقه و با اجرای این پروژه، کاهش چشمگیری در خاموشی های ناخواسته حاصل شده است.

میرحاج در خاتمه گفت: بخشی از شبکه های برق این شهرستان با هدف کاهش تلفات، تقلیل خاموشی های ناخواسته و استفاده بهینه به کابل خودنگهدار تبدیل شد.

