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۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۲۴

"پایان رویاها" فیلم سینمایی می‌شود

"پایان رویاها" فیلم سینمایی می‌شود

فیلم سینمایی "پایان رویاها" اقتباسی از رمان "لیندا" در مراحل اولیه ساخت است.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "پایان رویاها" به تهیه‌کنندگی اسدالله اعلایی در مراحل اولیه تهیه و ساخت است.

این فیلم بر اساس رمانی به نام "لیندا" ساخته می‌شود و محمدعلی طالب‌لو بر اساس این کتاب فیلمنامه فیلم "پایان رویاها" را می‌نویسد. طالب‌لو علاوه بر بازنویسی و نویسندگی، کارگردانی این فیلم را نیز برعهده دارد.

قصه این فیلم در فضای شمال ایران اتفاق می‌افتد. "پایان رویاها" داستان پسربچه‌ای است که طی حادثه‌ای نابینا شده است. پدر پسربچه مادیانی خریداری کرده و پس از مدتی مادیان کره اسبی به دنیا می‌آورد. ارتباط عاطفی پسربچه و کره اسب خط اصلی داستان است.

کد مطلب 2004294

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