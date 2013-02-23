اعتبارات مناسبی برای پزشک خانواده در بودجه 92 پیش بینی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علیرضا مصداقی نیا افزود: برای اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در بودجه سال آینده اعتبارات مناسبی لحاظ شده است.

وی افزود: این اعتبارات کمک می کند برنامه لازم، ضروری و مفید پزشک خانواده با قوت بیشتری پیش برود.

وی ادامه داد: با توجه به تغییراتی که در برنامه پزشک خانواده اعمال شده است و همچنین اعتبارات سال 92 امیدواریم برنامه با دقت و حدّت بیشتری اجرا شود.

مصداقی نیا در خصوص تغییرات برنامه پزشک خانواده گفت: با توجه به وضعیت هر استان تغییرات جزیی در جهت همسان سازی برنامه با شرایط استان ها صورت می گیرد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت اضافه کرد: پیش از این، برنامه پزشک خانواده برای کل کشور به صورت یکسان تنظیم شده بود ولی در برنامه جدید شرایط بومی و محلی استان ها نیز در جهت اجرای بهتر آن دخالت داده می شود ولی ساختار و اسکلت کل برنامه پزشک خانواده تغییری نکرده است و همان برنامه قبلی است.