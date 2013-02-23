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۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۱۲

اعتبارات مناسبی برای پزشک خانواده در بودجه 92 پیش بینی شده است

اعتبارات مناسبی برای پزشک خانواده در بودجه 92 پیش بینی شده است

معاون بهداشت وزارت بهداشت از پیش بینی اعتبارات مناسب در بودجه سال 92 برای اجرای برنامه پزشک خانواده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علیرضا مصداقی نیا افزود: برای اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در بودجه سال آینده اعتبارات مناسبی لحاظ شده است.

وی افزود: این اعتبارات کمک می کند برنامه لازم، ضروری و مفید پزشک خانواده با قوت بیشتری پیش برود.

وی ادامه داد: با توجه به تغییراتی که در برنامه پزشک خانواده اعمال شده است و همچنین اعتبارات سال 92 امیدواریم برنامه با دقت و حدّت بیشتری اجرا شود.

مصداقی نیا در خصوص تغییرات برنامه پزشک خانواده گفت: با توجه به وضعیت هر استان تغییرات جزیی در جهت همسان سازی برنامه با شرایط استان ها صورت می گیرد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت اضافه کرد: پیش از این، برنامه پزشک خانواده برای کل کشور به صورت یکسان تنظیم شده بود ولی در برنامه جدید شرایط بومی و محلی استان ها نیز در جهت اجرای بهتر آن دخالت داده می شود ولی ساختار و اسکلت کل برنامه پزشک خانواده تغییری نکرده است و همان برنامه قبلی است.

کد مطلب 2004298

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