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۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۵۵

مسابقات قهرمانی آسیا -کره جنوبی

جوانان اسکواش ایران به کویت باختند

جوانان اسکواش ایران به کویت باختند

تیم اسکواش جوانان ایران با شکست برابر کویت برای کسب مقام هفتم مسابقات قهرمانی آسیا در کره جنوبی تلاش خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم اسکواش جوانان کشورمان در ادامه رقابت های تیمی قهرمانی آسیا در کره جنوبی برای کسب مقام پنجمی آسیا به مصاف تیم کویت رفت و علی رغم نمایش یک بازی زیبا نتیجه را دو بر یک به شاگردان ناصر الزهران مربی مطرح مصری تیم کویت واگذار کرد.

در دیدار ایران و کویت ابتدا سهیل شاملی توانست حریف خود را سه بریک شکست دهد. در بازی دوم فرزاد شکوهی در حالی که از حریف خود پیش افتاده بود در پایان با دخالت های مربی کویت در روند بازی، نتیجه را واگذار کرد تا کار به دیدار سوم کشیده شود. در دیدار سوم هم علیرضا شاملی با وجود ارایه یک بازی زیبا و جنگنده نتیجه را به حریف کویتی خود واگذار کرد تا تیم جوانان ایران در دیدار بعدی برای کسب جایگاه هفتمی آسیا به مصاف بازنده دیدار ژاپن و کره جنوبی برود.

در مرحله نیمه نهایی این مسابقات پاکستان با مالزی بازی خواهد کرد و هند در مقابل هنگ کنگ به میدان خواهد رفت.

کد مطلب 2004301

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