350 هزار معلول در آذربایجان شرقی زندگی می کنند

علی اصغر اکبر زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون می توانیم شاهد مسیرهای مخصوص نابینایان در اکثر نقاط شهر باشیم ، همچنین ایجاد امکانات مناسب برای این افراد در فرودگاه ها ، ترمینال و راه آهن از جمله این اقدامات است.

وی با اشاره به علت بسته شدن پل عابرمجهز به آسانسور در تبریز گفت: این پل اولین پل مجهز به آسانسور در شمالغرب کشور محسوب می شود اما متاسفانه این مکان در چند ماهه اخیر به مقر معتادان تبدیل شده و به دلیل وجود برخی مفاسد تعطیل شد اما به زودی شاهد بازگشایی آن خواهیم بود.

اکبر زاده ادامه داد: تمامی شهرداران مناطق 10 گانه تبریز موظفند در حوزه استحفاظی خود حداقل یک پل برای مناسب سازی فضا برای معلولان افتتاح کنند.

وی در خصوص سیستم حمل و نقل برای معلولان گفت:متاسفانه هم اکنون درسطح استان وسیله حمل و نقلی مناسبی برای معلولان وجود ندارد اما طبق قول های معاون حمل و نقل تهران بزرگ به زودی 10 ون مخصوص معلولان وارد سیستم حمل و نقل خواهند شد.

نماینده تشکل های معلولان با اشاره به تعداد معلولان استان گفت:حدود 350 هزار معلول در کل استان وجود دارد که در یکی از شش شاخه معلولیت دارای مشکل هستند.

وی با تاکید بر ضرورت برخورد با متخلفان قانون اشتغالزایی معلولان گفت: متاسفانه در سال های اخیر با قانون شکنی های زیادی در این موضوع مواجه شده ایم که باید دیوان اداری استان با این موضوع برخورد جدی بکند.