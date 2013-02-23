فعالیت 1219 پایگاه امداد و نجات در طرح نوروزی/ استفاده از 17 فروند بالگرد در طرح امداد هوایی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود مظفر روز شنبه در سی و ششمین جلسه کمیته عملیات و اجرای مقررات طرح نوروزی 92 اظهار داشت: امسال تجهیزات سازمان امداد و هلال احمر برای طرح نوروزی بیش از 51 درصد افزایش یافته است. هلال احمر علاوه بر امداد جاده ای امداد، کوهستان، دریا، ساحل، سیل و مراجعات مردمی را نیز دارد.

وی ادامه داد: از طرح نوروزی برای فرهنگسازی و پیشگیری در ورودی شهرها، طرح راهنمایان نوروزی اجرا می شود. ضمن اینکه پایگاههای امدادی نیز فعال هستند.

به گفته رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر، در طرح امسال 1219 پایگاه ثابت، موقت و سیار فعال بوده و 2730 خودروی نجات، آمبولانس و رهاسازی به همراه 17 فروند بالگرد بکار گرفته می شود. ضمن اینکه 146 هزار نیرو آماده خدمات دهی به 130 هزار نفر در قالب اسکان اضطراری، تغذیه و درمان هستند.

کاهش 80 هزار میلیارد تومانی پرداخت دیه با کم شدن تصادفات

در ادامه، احمد شجاعی رئیس سازمان پزشکی قانونی با بیان اینکه در 9 ماهه امسال تلفات رانندگی 6.6 درصد کاهش یافته است، گفت: در این مدت هزار و 200 نفر کمتر کشته و 15 هزار نفر نیز نسبت به سال گذشته کمتر مجروح شده اند ضمن اینکه از پرداخت بیش از 80 هزار میلیارد تومان دیه نیز با کاهش تلفات جلوگیری شد. همچنین هزینه های درمانی مجروحان تصادفات نیز 90 هزار میلیارد تومان کاهش یافت.

وی ادامه داد: در این مدت با کاهش تصادفات از وارد آمدن 28 میلیارد خسارت به خودروها جلوگیری شد.