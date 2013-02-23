عمل جراحی بسته دیسک کمر درجهرم انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد رادمهرفوق تخصص درد پیش از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به انجام موفقیت آمیز این عمل در جهرم گفت: با توجه به اینکه عمل بسته دیسک کمر در دنیا از روش های کم تهاجمی محسوب می شود، در همین راستا طی سالیان اخیر با پشتکار مختصصین و حمایت های بخش سلامت کشور این عمل در تهران قبلا انجام شده و خوشبختانه امروز در بیمارستان پیمانیه جهرم نیز این عمل صورت گرفت تا مسیر پیشرفت های درمانی کشور روز به روز هموارتر شود.



این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جهرم با تشریح مراحل این عمل اظهار کرد: بعد از مراجعه بیماران به کلینیک درد واقع در کلینیک هنری و انجام معاینات لازم همچنین انتخاب بیماران مناسب برای درمان جراحی بسته دیسک های گردنی، سینه ای و کمری، بیماران به صورت سرپایی با بی حسی موضعی و بدون بیهوشی عمومی از طریق پوست با استفاده از دستگاه فلوروسکوپ تحت درمان قرار می گیرند.



این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: این نوع عمل جراحی دیسک کمر دوران نقاهت کوتاهی دارد و بیمار پس از یک هفته استراحت امکان انجام فعالیت های روزانه و عادی خود را می یابد و میزان شدت خونریزی و درد نیز در این روش کمتر از روش های تهاجمی فعلی است.

دکتر رادمهر با اشاره به پوشش بیمه ای کم این عمل جراحی بیان کرد: باتوجه به صرف هزینه های کمتر از لحاظ اقامت و طول مدت بستری همچنین آرامش خاطر بیشتر بیماران، بایستی پوشش بیمه ای بیشتری برای این نوع عمل ها در نظر گرفته شود.

با راه اندازی کلینیک فوق تخصصی درد در دانشگاه علوم پزشکی جهرم امکان انجام عمل های بسته جراحی دیسک فراهم شد.