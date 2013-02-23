قائم شهر میزبان نخستین دوره مسابقات دومینو دانشگاه آزاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین دوره مسابقات ملی دومینو دانشجویی، ثبت رکورد و دانش آموزی به میزبانی دانشکده منابع طبیعی و کشاورزی دانشگاه آزاد واحد قائم شهر رقابت دارند.

دومینو در ایران 5 سال سابقه برگزاری مسابقه دارد، تا به امسال 3 دوره این مسابقات در دانشگاه امیرکبیرهرساله دراسفند برگزار و یک دوره مسابقات کشوری در دانشگاه صنعتی در تیرماه 90 برگزار شد.

این دوره از مسابقات برای نخستین بار با شرکت 14 تیم دانش آموزی و 21 تیم دانشجویی در 5 روز برگزار می شود.

اتمام عملیات اجرایی لایروبی رودخانه های آقارود و ارباب رود

شهردار بابل گفت: عملیات اجرایی لایروبی رودخانه های آقارود و ارباب رود بابل پایان یافت.

فرهاد عسکری بیان داشت: لایروبی این رودخانه هاباهدف پیشگیری از آب گرفتگی ناشی از بارندگی های انتهای سال و سهولت در امر انتقال آب انجام شده است.

وی افزود: با اجرای این پروژه 13 کیلومتر از رودخانه های آقارود و ارباب رود که در مسیر محلات پاسداران-اکبرین-درویش خیل و بازگیرکلا قرار گرفته اند لایروبی شدند.