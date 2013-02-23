100 تن سیب و پرتقال در انزلی توزیع می شود

محمود خوشدل در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این مقدار میوه 60 تن پرتغال و 40 تن سیب است که با نرخ مصوب دولتی پس از تامین توسط استان در ایام پایانی سال با اطلاع رسانی قبلی بین شهروندان انزلی توزیع خواهد شد.

وی اظهارداشت: در راستای اجرای برنامه های تنظیم بازار بهاره بندر انزلی 60 واحد صنفی این شهرستان برای برگزاری فروش فوق العاده اعلام آمادگی کرده اند.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت بندر انزلی گفت: این واحدها بیشتر شامل واحدهای عرضه کننده مرغ، خواربار، میوه، پوشاک و کیف و کفش است که از 15 اسفند ماه تا 15 فرودین ماه سال 92 اقدام به عرضه کالاهای خود با تخفیفی معادل 5 تا 10 درصد نسبت به قیمت های مشابه در بازار خواهند پرداخت.

وی افزود: با هدف نظارت بر توزیع کالا و عرضه خدمات در این شهرستان طی ایام پایانی سال و نیز مقابله با تخلفات احتمالی و جلوگیری از کمبود عرضه در بازار طرح نظارتی ویژه نوروز از 15 اسفند ماه تا 25 فروردین ماه سال 92 اجرا خواهد شد.

خوشدل اظهارداشت: در این طرح بیش از 35 نفر از بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت، مجمع امور صنفی و ناظران افتخاری با حضور مستمر در سطح بازار و بازرسی از انبارها، سردخانه ها، واحدهای صنفی و خدماتی بر روند عرضه کالا و خدمات نظارت می کنند.

وی گفت: برگزاری نمایشگاه عرضه مستقیم کالای بهاره در این شهرستان با مشارکت حداقل 60 واحد صنفی و تولیدی از دیگر برنامه های این اداره در راستای تنظیم بازار بهاره است.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت بندرانزلی تصریح کرد: این نمایشگاه از 16 تا 26 اسفندماه در انبار غله این شهرستان برگزار شده و شهروندان بندر انزلی می توانند همه روزه از ساعت 9 صبح تا 13 و 15 تا 21 از این نمایشگاه بازدید و اقلام مورد نیاز خود را با تخصیص حداقل معادل 5 الی 15 درصد نسبت به قیمت های مشابه در سطح بازار خریداری کنند.

وی همچنین از ذخیره سازی برخی کالاهای اساسی در شهرستان خبر داد و افزود: مقادیر کافی از کالاهای نظیر گوشت قرمز، گوشت مرغ، برنج، روغن و شکر ذخیره سازی شده که در صورت کمبود عرضه و یا افزایش بی رویه قیمت ها در بازار در ایام باقیمانده سال با نرخ مناسب توزیع خواهد شد.

خوشدل یادآورشد: از تمامی شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف از جمله گرانفروشی، کم فروشی، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور، عرضه خارج از شبکه، احتکار و غیره مراتب را از طریق سامانه 124 ستاد خبری این اداره و یا ستاد خبری مجمع امور صنفی این شهرستان اعلام کنند.