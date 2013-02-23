پزشك خانواده شاخصهاي سلامت را افزايش مي دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر محمدحسن طريقت منفرد اظهارداشت: برنامه پزشك خانواده در حال حاضر در مقطع زمانی انجام پايلوت قرار دارد. در برخي استانها داريم سناريوي جدید پزشك خانواده را تجربه مي كنيم تا پس از رفع نواقص در تمام كشور اجرا كنيم.

وي همچنين خاطرنشان كرد: استان يزد يكي از استانهای پايلوت و مورد اطمينان بود كه انتخاب شد.

سرپرست وزارت بهداشت افزود: بهداشت و درمان استان يزد جايگاه مناسب تري را در كشور دارد. اصولا پزشكان عمومي، متخصصان و اعضاي هيئت علمي اين استان به منظور اجراي برنامه پزشك خانواده آمادگي و همكاري بيشتري دارند به همين دليل به نظر مي رسد استان يزد پايلوت مناسبي براي اين برنامه خواهد بود.

طريقت منفرد با بيان اينكه حضور پزشكان دلسوز و قانون مدار در اين استان چشم گير است، ادامه داد: خوشبختانه مسئولان يزدي حداكثر استفاده را از امكانات مي برند.