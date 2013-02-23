ورود مجلس به بررسی عملکرد دبیرخانه جنبش عدم تعهد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، بررسی روند تشکیل دبیرخانه جنبش عدم تعهد با حضور مسئولان مربوطه، بررسی آخرین اخبار و تحولات و همچنین بررسی طرح ها و لوایح ارجاعی به کمیسیون دستور کار جلسه روز یکشنبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی است.

کارگروه روابط خارجی کمیسیون نیز در همین روز ادامه بررسی وضعیت زندانیان ایرانی در خارج از کشور و بررسی لایحه موافقتنامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریاری خزر را در دستور کار دارد.

کارگروه دفاعی کمیسیون نیز بودجه نیروی انتظامی را روز سه شنبه بررسی خواهد کرد.

جواد جهانگیرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: بررسی روند تشکیل دبیرخانه جنبش عدم تعهد در راستای وظایف نظارتی مجلس و کمیسیون انجام می شود.

وی گفت: به هر حال این دبیرخانه و موضوعات مطرح در آن به سیاست خارجی مرتبط است و ما می خواهیم عملکرد مسئولان آن را بررسی کنیم. اینکه چه اهدافی دارند و چه میزان به برنامه ها و اهداف مد نظر رسیده ایم.

عضو هیات رئیسه مجلس ادامه داد: موضوعات دیگر درباره چگونگی تامین امکانات و پیامدهای تشکیل دبیر خانه است که در این بررسی به آن توجه می شود.

به گزارش مهر، ریاست جنبش عدم تعهد از امسال به مدت سه سال با جمهوری اسلامی ایران است. رئیس جمهور اسنفدیار رحیم مشایی را به عنوان رئیس دبیرخانه جنبش عدم تعهد انتخاب کرده است.