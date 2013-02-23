لزوم بکارگیری ظرفیت فضای مجازی در ارائه خدمات/عدم واگذاری مطلوب خدمات به دفاتر پیشخوان دولت البرز

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند در همایشی که پیش از ظهر شنبه با رویکرد بررسی چالش ها و فرصت های پیش رو در حوزه فعالیت دفاتر پیشخوان دولت در استان البرز برگزار شد بر ضرورت بکارگیری ظرفیت فضای مجازی در ارائه خدمات به منظورصرفه جویی در وقت و هزینه و کاهش مراجعات به دستگاه های اجرایی تاکید کرد.

وی اظهار داشت: بنا به آمار اعلام شده درصد زیادی از مردم در جهان کاربران فضای مجازی هستند و همین امر حکایت از ضرورت ارائه خدمات به شکل الکترونیک را تبیین می کند.

وی افزود: استفاده صحیح از فضای مجازی و آشنا کردن عموم جامعه با این فضا به منظور ارائه خدمات و بهره مندی از خدمات ارائه شده گامی موثر در کاهش وقت، انرژی و هزینه در زمینه های مختلف خواهد بود.

کولیوند فعالیت دفاتر پیشخوان دولت با رویکرد ارائه خدمات الکترونیکی به شهروندان و کاهش مراجعات به دستگاه های اجرایی و خدمت رسان را فعالیتی شایسته برشمرد و گفت: ضرورت فعالیت دفاتر پیشخوان دولت از سال 71 در بحث مخابرات و اقتصاد دارایی احساس شده و راه اندازی آنها به شکی تدریجی محقق شد.

وی تاکید کرد: بنا به اصل 44 کلیه فعالیت های خدماتی دستگاه های اجرایی باید به دفاتر پیشخوان دولت واگذار شود تا از این طریق از تعداد مراجعات به دستگاه ها کاسته شود

کولیوند گفت: توسعه دفاتر پیشخوان دولت در دستور کار وجود دارد اما این توسعه زمانی باید صورت گیرد که شرایط فعالیت دفاتر موجود مطلوب و در حد انتظار باشد.

ضرورت بهبود وضعیت معیشتی دفاتر موجود

وی افزود: در حال حاضر حدود 250 دفتر پیشخوان دولت در البرز مجوز فعالیت گرفتند و اگر شرایط فعالیت برای این تعداد دفاتر فراهم نباشد احتمال به خطا رفتن فعالیت این دفاتر زیاد شده و بی شک رو به تخلف خواهند آورد.

نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا تصریح کرد: احصاء خدمات و واگذاری آنها به دفاتر پیشخوان دولت باید به جد در دستور کار قرار گیرد تا از این طریق وضعیت معیشتی دفاتر پیشخوان دولت ساماندهی شوند.

کولیوند گفت: در مرحله اول باید شرایط کیفی دفاتر فعلی را بهبود دهیم و در مرحله بعد افزایش کمی دفاتر را در دستور کار بگذاریم.

وی بر ضرورت تلاش برای تثبیت دفاتر فعلی تاکید کرد و گفت: شرط تثبیت دفاتر فعال فعلی تلاش برای واگذاری خدمات بیشتر و تعامل چه بیشتر دستگاه ها برای واگذاری خدمات خود به این دفاتر است و در این امر استانداری و کارگروه مربوطه باید خاکریز اول باشد تا با اراده و همتی مضاعف نسبت به واگذاری خدمات به این دفاتر اقدام شود.

معیشت دفاتر پیشخوان دولت البرز سخت دشوار است

رئیس انجمن دفاتر پیشخوان دولت استان البرز نیز در این همایش اظهار داشت: دو سال از عمر دفاتر پیشخوان دولت البرز که به عنوان بازوی توانمند دولت در ارائه خدمات فعال شدند می گذرد و این دفاتر همه تلاش خود را برای خدمت رسانی مطلوب به کار گرفته اند.

حاجی صادقی افزود: متاسفانه کم بودن دایره خدمات و عدم تلاش برای گسترش خدمات واگذاری به دفاتر پیشخوان موجب شده تا این دفاتر در استان البرز معیشتی سخت دشوار داشته و بعضا به تعطیلی بیانجامند.

وی تصریح کرد: اعلام فراخوان برای دفاتر جدید در شرایطی که دفاتر فعلی معیشت مناسبی ندارند منطقی نبوده و در ابتدای امر باید چاره ای برای ساماندهی وضع دفاتر موجود اندیشیده شود.

وی گفت: بعد از دو سال نه تنها گستره خدمات واگذاری به دفاتر پیشخوان دولت در البرز افزایش نیافته بلکه هر روز شاهد ایجاد دفاتر تک منظوره ارائه خدمات نیز هستیم و این امر بی شک انگیزه و رغبت دفاتر فعلی از ادامه فعالیت و خدمت رسانی را نیز از بین خواهد برد.

حمایت از دفاتر پیشخوان دولت حمایت از اشتغالزایی

رئیس انجمن دفاتر پیشخوان دولت البرز حمایت از دفاتر پیشخوان دولت را حمایت از اشتغالزایی دانست و گفت: ایجاد یک دفتر پیشخوان دولت در واقع ایجاد اشتغال برای چندین نفر است از این رو حمایت از آن ضرورتی دوچندان دارد حال آنکه عدم ساماندهی مناسب آنها نیز ی تواند به بیکاری چندین نفر منجر شود.

حاجی صادقی شکوفایی اقتصادی دفاتر، اشتغالزایی واقعی با رعایت قوانین کار و ایجاد بیش از هزار فرصت شغلی، آسان شدن ارائه خدمات، قرار گرفتن خدمات مختلف در بسترهای الکترونیکی و ایجاد انگیزه برای خدمات مطلوب تر و با کیفیت بیشتر را در گرو حمایت های همه جانبه از دفاتر پیشخوان دولت و تلاش برای افزایش گستره خدمات آنها و عدم افزایش کمی و تعداد دفاتر در این استان دانست.

برخی دستگاه های استان البرز بستر ارائه خدمات الکترونیکی را ندارند

دبیرکارگروه دفاتر پیشخوان دولت البرز در این همایش گفت: در حال حاضر دفاتر پیشخوان دولت البرز وضعیت مناسبی به لحاظ درآمدی ندارند و این امر تنها ناشی از عدم واگذاری خدمات دستگاه های مختلف به این دفاتر است.

علی نیا افزود: تعداد زیادی از دستگاه های استان البرز بسترهای لازم سخت افزاری و نرم افزاری به منظور ارائه خدمات الکترونیکی را ندارند و باید منتظر ماند تا این بسترها فراهم شود.

وی تصریح کرد: کارگروه دفاتر پیشخوان دولت در استانداری البرز تنها در سال جاری بالغ بر 30 جلسه به منظور بررسی چالش های پیش روی دفاتر برگزار کرده و این جلسات خروجی های مطلوبی نیز داشته است.

وی تاکید کرد: کارگروه همه تلاش خود را برای رفع مشکلات و معضلات دفاتر به کارگرفته و مکاتبات و پیگیریهای زیادی نیز در جهت واگذاری هر چه بیشتر خدمات به این دفاتر صورت گرفته است.

علی نیا افزود: باید قبل از اجرای آئین نامه ها بسترها و مسیر اجرای این طرح هموار می شد اما حالا که این امر اتفاق نیفتاده باید صبور باشیم تا دستگاه ها بسترهای لازم را فراهم کرده و خدمات خود را به دفاتر واگذار کنند که بی شک این امر موجب افزایش درآمد دفاتر و بهبود وضع فعلی خواهد بود.

البرز گنجایش ایجاد دفاتر پیشخوان دولت جدید را دارد

وی در خصوص اعلام فراخوان تاسیس دفاتر جدید نیز اظهار داشت: درخواست های زیادی برای راه اندازی دفاتر جدید به استانداری رسیده و طبق بررسی ها و درخواست های رسیده نقاط زیادی در استان فاقد دفاتر پیشخوان دولت به منظور ارائه خدمات هستند از این رو فراخوان در دستور کار قرار گرفت.

علی نیا تاکید کرد: استان البرز گنجایش اعلام فراخوان برای ایجاد دفاتر جدید را دارد و این امر هیچ خدشه ای به فعالیت دفاتر فعلی وارد نمی کند به شرط انکه گستره خدمات دفاتر مطابق آئین نامه باشد و دستگاه ها هر چه زودتر نسبت به واگذاری خدمات خود به این دفاتر اقدام کنند.