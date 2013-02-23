برگزاری مسابقات دوستانه جودو بانوان در اراک

نایب رئیس هیئت جودو استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: این مسابقات با حضور 35 ورزشکار در قالب 3تیم از شهرستان اراک و فراهان عصر روز گذشته برگزار شد و در پایان منتخبین معرفی شدند.

عصمت قریشی با بیان اینکه ورزشکاران در وزرن های 48-، 52-، 63-، 70-، 78- و 78+ با هم به رقابت پرداختندخاطرنشان ساخت: در آخر تیم اراک الف، فراهان و اراک ب به ترتیب عناوین اول تا سومی را به خود اختصاص دادند.

سمینار روانشناسی "کاربر تلقین درمانی در ورزش" در اراک برگزار شد

سمینار روانشناسی "کاربر تلقین درمانی در ورزش" در ورزشگاه شهدای 5مرداد اراک برگزار شد.

مسئول کمیته روانشناسی استان مرکزی در حاشیه این کلاس آموزشی به خبرنگار مهر هدف از برگزاری این سمینار را آشنایی مربیان و ورزشکاران با مباحث روانشناختی، بالا بردن سطح سلامتی روانی و بالا بردن سطح خودآگاهی مربی و ورزشکار عنوان کرد و گفت: این سمینار با حضور 25نفر از مربیان و ورزشکاران استان مرکزی به مدت 2 ساعت برگزار شد.

زهرا علی آبادی افزود: تلقین درمانی یکی از نکات مهم برای تسلط تکنیک ها و کاهش استرس و اضطراب قبل از هر کاری است که موجب خود اتکایی، بالا بردن اعتماد به نفس و مثبت نگری افراد به خصوص در ورزشکاران می شود.

درخشش ورزشکاران جوجیستو کار استان در مسابقات کشوری

جوجیتسوکاران استان مرکزی در مسابقات قهرمانی کشور خوش درخشیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ورزشکاران سبک مو کو تو ریو جو جیتسو در مسابقات قهرمانی کشور که در تاریخ سوم و چهارم اسفند ماه در تهران برگزار شد موفق به کسب 2 طلا 1 نقره و3 برنز شدند.

رضا شفیعی مدال طلا،علی بیرقی مدال طلا، مهدی یوسفی مدال نقره،محمد شمسی مدال برنز، مرتضی کهی مدال برنز و امید زند مدال برنز کسب کردند.

برگزاری آزمون ارتقاء کمربند تکواندو پوم و دان 3 و 4 کشوری در اراک

آزمون ارتقاء کمربند تکواندو پوم و دان 3 و 4 کشوری آقایان در اراک با حضور 39 ورزشکار برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر هیئت تکواندو استان مرکزی افزود: این مسابقات با حضور 140 ورزشکار از تمامی استان های کشور در مجموعه ورزشی شهدای 5 مرداد اراک برگزار شد.

ابوالفضل روشن بیان کرد: در پایان این رقابت ها 21 نفر از شرکت کنندگان در پوم و دان 3 و 4 مردود شدند.

دبیر هیئت تکواندو استان مرکزی خاطرنشان ساخت: ورزشکاران با دریافت کمربند دان 3 می توانند به دوره های مربیگری و با دریافت کمربند دان 4 به دوره های مربی گری راه یابند.



