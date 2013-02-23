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۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۴۲

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طرح معنوی هبه در قم اجرا می شود

طرح معنوی هبه در قم اجرا می شود

قم - خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم از اجرای طرح معنوی هبه در این استان خبر داد.

سیف الدین موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: طرح معنوی هبه به منظور جمع آوری لوازم مازاد شهروندان و اهدای آن به نیازمندان با مشارکت بهزیستی قم اجرا می شود.

وی با اشاره به برگزاری این طرح در سال گذشته افزود: سال گذشته طرح هبه با مشارکت خوب شهروندان انجام و نزدیک به 9 هزار قلم کالا در این طرح جمع آوری شد.

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم بیان کرد: شهروندان برای اهدای لوازم مازاد خود می توانند با سامانه 137 تماس بگیرند و پس از تماس نوع کالا و مناطق اولویت بندی شده و ناوگان برای جمع آوری لوازم به درب منازل رفته و کالا را دریافت می کند.

وی گفت: لوازم چوبی حجیم، پوشاک و خوراک از شهروندان مشمول این طرح نمی شود اما سایر لوازم پرمصرف و ضروری به خصوص کولر، ماشین لباس شویی و بخاری دریافت می شود.

موسوی با اشاره به اجرای طرح هبه تا پایان سال افزود: کالاهای جمع آوری شده تا قبل از پایان سال در اختیار نیازمندان قرار می گیرد.
 

کد مطلب 2004332

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