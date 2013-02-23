به گزارش خبرنگار مهر، در این یادداشت چنین میخوانیم:
چه بهتر است تا هنرمندان تئاتر ما زندهاند، نامشان بر تارک تالارهای تازه تاسيس بدرخشد. نامگذاری تالارهای نمايشی، درست مثل هر نوع نامگذاری رسمی و فرهنگی بسيار مهم و معتبر است. يعنی داريم با يک عنوان به يک تالار نمايشی اعتباری میدهيم برای همين اسم تالارهای ما میشود مولوی، فردوسی، حافظ، رودكی، سمندريان، انتظامی، خليج فارس، تئاترشهر، قشقايی و...
اينكه نام چقدر اهميت دارد، همه متفقالقول خواهيم بود، اگر نام مهم نبود كه بر هيچ چيزی نامی گذاشته نمیشد. نام يیک كد و شناسه هست برای معرفي يک آدم، مكان و...
تالارهای نمايشی كه محيطی برای ارائه توليدات هنری و فرهنگی است، خواه ناخواه اهميتی بسيار پيدا میكند. شايد اين نوع حركت میطلبد كه نام اين محيط هم برگرفته از نام بزرگان فرهنگ، هنر و ادب شده باشد. حتی میتواند نام بخشی از مكانهای مهم ديگر باشد. مثلا خليج فارس نام تالاری است در فرهنگسرای نياوران كه به دليل جنجال سياسی كه آن را كشورهای عربي در صددند به نام خود كنند، نام يک تالار شده است. همين جنگ و چالش بر سر نام خليج فارس كه به ناحق میخواهند آن را مصادره كنند، دليل با اهميت بودن نام است.
ايران سرزميني قدرتمند و با فرهنگ اصيل و با دوام است، در منطقه خاورميانه هم هميشه نامآورترين آدمها اكثرا به ايران مرتبط بودهاند. يعنی در اين سرزمين كهن به دنيا آمدهاند، در آن زيستهاند و الان جزء افتخارات مهم فرهنگی ايران و حتی جهان به شمار میآيند. مثلا خيام در جهان معروف است. مكان زندگی او نيشابور بوده، اما برخی در صددند اين نام را به خود مرتبط كنند كه به نظر اين كار توجيهپذير نيست. اما آنان به دليل نداشتن چهرههای مهم فرهنگی و انديشمند، برای گريز از اين خلاء فرهنگی در صددند به دروغ و كذب محض اين افتخارات را از آن خود كنند. اما داشتن اين نامها هم خود دليلی است كه همواره در نامگذاری مكان فرهنگی از هر جهت دچار مضيقه نشويم.
امروز هم تئاتر ما در دنيا حرفی برای گفتن دارد و توسعه فرهنگی با ايجاد تالارهای نمايشی همراه است. اگر قرار باشد كه تالارهايی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرداري ها، دانشگاهها و غيره تاسيس و راهاندازی شود، چه بهتر كه ضمن ارج نهادن به نام بزرگان ادبيات و فرهنگ كهن، نامی از بزرگان تئاتر معاصر هم بر اين تالارها گذاشته شود.
در تماشاخانه ايرانشهر يكي از اين تالارهای تازه تاسيس در زمان حيات شادروان حميد سمندريان به نام اين بزرگمرد عرصه كارگردانی و تدريس تئاتر گذاشته شد. پيش از آن هم در خانه هنرمندان ايران تالار انتظامی برگرفته از نام آقای بازيگر ايران، جناب عزتالله انتظامی، نامگذاری شده است. اين دو نام كه تبرک كننده نام دو تالار هستند، و همچنان نامهای ديگری هم هست كه میشود از آنان برای نام نهادن مراكز فرهنگي، و به ويژه عنوان تالارهای نمايشی بهره برد.
درباره اهميت سمندريان يا عزتالله انتظامي میشود، كتابها نوشت كه برخی هم نوشته شده است. به همين خاطر هم هست كه كسی ايرادی وارد بر اين نامگذاریها نمیبيند. همه شادمان هستند كه چنين اتفاق ميمونی راه گشای فضای مطلوب فرهنگی باشد. يعنی دلايل زيادی را میشود فهرست كرد كه اين نامها بهترين گزينهها برای قرار گرفتن بر سر در مراكز فرهنگی هستند. الان تئاتر ما هم در مرحله گشايش دوبارهای است و شايد بتوان بر توسعه آن اميدوار بود. حتی میشود اين مسير را در آينده به عنوان ركنی اساسی مدنظر قرار داد. يعني به جای نام كسانی كه دور از تئاتر هستند، افرادی كه مرتبط با اين هنر هستند و نامشان هم بسيار است، به تدريج فضاهای تئاتری را به شكل پيوستهای سر و سامان دهند.
قبلا هم نام حسين قشقايی در مجموعه تئاتر شهر و لايق در شيراز كه از نامآوران تئاتر اين شهر است، بر نام تالاری گذاشته شده است. در ياسوج همنام يونس آبسالان كه از بزرگان آنجاست در زمان حياتش بر تالار گذاشته شده است. يعنی اين سنت پسنديده را طوری در جامعه تعميم دهيم كه در زمان حيات چهرههای برجسته فرهنگی قدردان زحمات آنان باشيم و با نام نهادن مكانهای فرهنگی به ظاهر و در باطن اعلام كنيم كه شمايان خدمات شايستهای ارائه كردهايد و اين نامگذاری در برابر اين فرهيختگی بسيار ناچيز است، اما از ما پذيرا باشيد كه شما را در تمام ابعاد حس كرده و ديدهايم. اين گونه كار كردن در فضای فرهنگی هم جهتهای بهتری خواهد يافت.
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