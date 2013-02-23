نخستین نمایشگاه خدمات پس از فروش جمهوری اسلامی ایران فردا گشایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر اجرائی نخستین نمایشگاه خدمات پس از فروش جمهوری اسلامی ایران گفت: این نمایشگاه قرار است با حضور مقامات وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ، برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و جمعی از تجار،بازرگانان و صاحبان بنگاههای اقتصادی کشور، افتتاح شود.

زین العابدین هاشمی افزود : در نخستین نمایشگاه خدمات پس از فروش جمهوری اسلامی ایران ؛نمایندگی شرکت های مختلف خارجی و همچنین تولیدکنندگان داخلی کالاهائی همچون خودروهای سبک و سنگین،لوازم خانگی،انواع لوازم صوتی و تصویری،ارتباطاتی و فنآوری اطلاعات ( گوشی تلفن همراه ، اپراتورهای مخابراتی ) حضور دارند.

به گفته وی، همزمان با برگزاری این نمایشگاه ، انواع خدمات گارانتی و وارانتی کالاها و اجناس داخلی و خارجی به صورت ویژه، در اختیار شهروندان قرار می گیرد.

مدیر اجرائی نخستین نمایشگاه خدمات پس از فروش جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: نمایندگی شرکت های خارجی و تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالاها و اجناس داخلی شرکت کننده در این نمایشگاه ،خدمات ؛ اعطای کارت ویژه تخفیف گارانتی ، افزایش مدت گارانتی ها ، پذیرش آنلاین خدمات پس از فروش در غرفه ها ، فروش ویژه محصولات ( انعقاد قرار داد و تحویل از نمایندگی های سطح شهر ) و خدمات نوین وارانتی را ، ارائه خواهند کرد.

هاشمی اظهار داشت: اولين نمايشگاه تخصصي خدمات پس از فروش 6 تا 9 اسفندماه و همزمان با روز ملي حمايت از حقوق مصرف كنندگان و توليدكنندگان در مصلی امام خمینی ( ره ) برگزار خواهد شد .

مدیر اجرائی نخستین نمایشگاه خدمات پس از فروش جمهوری اسلامی ایران افزود: آگاه سازی مصرف کنندگان ازحقوق خود و ایجاد رقابت سالم و مطلوب بین تولیدکنندگان محصولات و ارائه‌کنندگان خدمات ، مهمترین هدف برگزاری اولين نمايشگاه تخصصي خدمات پس از فروش است.

گفتنی است بر اساس ماده 4 قانون حمایت از مصرف کنندگان، شرکت ها و نمایندگی های کالاهای وارداتی و همچنین شرکت ها وعرضه‌کنندگان کالاهای تولیدی سرمایه ای داخل ، مکلف به ارائه سرویس های خدمات پس از فروش هستند .

مواردی از قبیل ضمانت کارکرد مطلوب در دوره زمانی معین یا گارانتی، تعهد پشتیبانی از نظر تعمیرات و تامین قطعات استاندارد در دوره زمانی معین یا وارانتی،از جمله ارکان فرآیند خدمات پس از فروش است.

خدمات پس از فروش در جهان سابقه 250 ساله و در ایران سابقه 70 ساله دارد.

علاقمندان می توانند از 6 تا 9 اسفند ماه هر روز از ساعت 9 تا 18 از این نمایشگاه بازدید کنند.

