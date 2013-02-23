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۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۴۱

نخستین نمایشگاه خدمات پس از فروش جمهوری اسلامی ایران فردا گشایش می یابد

نخستین نمایشگاه خدمات پس از فروش جمهوری اسلامی ایران فردا گشایش می یابد

نخستین نمایشگاه خدمات پس از فروش جمهوری اسلامی ایران ، که در آن صدها شرکت ، نمایندگی های داخلی و خارجی ، بنگاههای اقتصادی و تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالا و خدمات ، مشارکت و حضور دارند ؛ فردا و همزمان با روز ملي حمايت از حقوق مصرف كنندگان در مصلی بزرگ امام خمینی(ره) تهران ، افتتاح می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر اجرائی نخستین نمایشگاه خدمات پس از فروش جمهوری اسلامی ایران گفت: این نمایشگاه  قرار است با حضور مقامات وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ، برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و جمعی از تجار،بازرگانان و صاحبان بنگاههای اقتصادی کشور، افتتاح شود.

زین العابدین هاشمی افزود : در نخستین نمایشگاه خدمات پس از فروش جمهوری اسلامی ایران ؛نمایندگی شرکت های مختلف خارجی و همچنین تولیدکنندگان داخلی کالاهائی همچون خودروهای سبک و سنگین،لوازم خانگی،انواع  لوازم صوتی و تصویری،ارتباطاتی و فنآوری اطلاعات ( گوشی تلفن همراه ، اپراتورهای مخابراتی ) حضور دارند.

به گفته وی، همزمان با برگزاری این نمایشگاه ، انواع خدمات گارانتی و وارانتی کالاها و اجناس داخلی و خارجی به صورت ویژه، در اختیار شهروندان قرار می گیرد.

مدیر اجرائی نخستین نمایشگاه خدمات پس از فروش جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: نمایندگی شرکت های خارجی و تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالاها و اجناس داخلی شرکت کننده در این نمایشگاه ،خدمات ؛ اعطای کارت ویژه تخفیف گارانتی ، افزایش مدت گارانتی ها ، پذیرش آنلاین خدمات پس از فروش در غرفه ها ، فروش ویژه محصولات ( انعقاد قرار داد و تحویل از نمایندگی های سطح شهر ) و خدمات نوین وارانتی را ، ارائه خواهند کرد.

هاشمی اظهار داشت: اولين نمايشگاه تخصصي خدمات پس از فروش 6 تا 9 اسفندماه و همزمان با روز ملي حمايت از حقوق مصرف كنندگان و توليدكنندگان در مصلی امام خمینی ( ره ) برگزار خواهد شد .

مدیر اجرائی نخستین نمایشگاه خدمات پس از فروش جمهوری اسلامی ایران افزود: آگاه سازی مصرف کنندگان ازحقوق خود و ایجاد رقابت سالم و مطلوب بین تولیدکنندگان محصولات و ارائه‌کنندگان خدمات ، مهمترین هدف برگزاری اولين نمايشگاه تخصصي خدمات پس از فروش است.

گفتنی است بر اساس ماده 4 قانون حمایت از مصرف کنندگان، شرکت ها و نمایندگی های کالاهای وارداتی و همچنین شرکت ها وعرضه‌کنندگان کالاهای تولیدی سرمایه ای داخل ، مکلف به ارائه سرویس های خدمات پس از فروش هستند .

مواردی از قبیل ضمانت کارکرد مطلوب در دوره زمانی معین یا گارانتی، تعهد پشتیبانی از نظر تعمیرات و تامین قطعات استاندارد در دوره زمانی معین یا وارانتی،از جمله ارکان فرآیند خدمات پس از فروش است.

خدمات پس از فروش در جهان سابقه 250 ساله و در ایران سابقه 70 ساله دارد.

علاقمندان می توانند از 6 تا 9 اسفند ماه هر روز از ساعت 9 تا 18 از این نمایشگاه بازدید کنند.
 

کد مطلب 2004340

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