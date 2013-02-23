تخفیف پنج درصدی 30 واحد قنادی در شیراز برای نوروز

محمد خلیل ترابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با فرا رسیدن نوروز و آمدن مهمانان نوروزی از سراسر کشور به شهر فرهنگ پرور و مقدس احمدبن موسی شاهچراغ(ع) اتحادیه صنف قنادان برای ایجاد رفاه مردم به عرضه شیرینی در فروشگاهها و نمایشگاه های مخصوص خود می پردازد.

وی ادامه داد: با وجود گران شدن افزودنی هایی مانند بادام،پسته، وانیل، روغن و..از همکاران فعال در این عرصه خواسته شده افزایش نرخ نداشته باشند و با نرخ قبل و با تولید بالاتر شیرینی جات را عرضه کنند.

ترابی با تاکید بر اینکه کمبود و یا افزایش قیمت در ارائه این محصولات وجود ندارد، بیان داشت: دو نرخ درجه یک و دو در بازار وجود دارد که شیرینی براساس کیفیت مواد اولیه نرخ گذاری می شود که خوشبختانه با هماهنگی های انجام شده تقاضا شده تمام فروشگاه ها محصولات را با کیفیت مطلوب ارائه دهند.

رئیس اتحادیه صنف قنادان و یوخه پزان شیراز عنوان کرد: از 20 تا 27 اسفندماه در 30 واحد فروش، شیرینی با پنج درصد تخفیف ارائه می شود که این واحدها با پلاکارد مشخص می شوند تا همشهریان و مسافران نوروزی بتوانند از این محصولات با قیمت پایین تر استفاده کنند.

وی اظهار داشت: سال به سال تنوع شیرینی جات بیشتر می شود و در کنار سوغات هایی مانند کلوچه مسقطی،نان پنجره ایی، کلوچه نخود، یوخه و.. که مورد علاقه مسافران نوروزی برای سوغات است شیرینی ها در قالب های متنوع دیگری ارائه می شوند و در اختیار همشهریان قرار می گیرد.