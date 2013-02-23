سید عباس دانایی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به تمدید فراخوان دومین جشنواره استانی تئاتر ماه سمنان گفت: با توجه به استقبال هنرمندان و علاقمندان، مهلت ارسال آثار در بخش نمایش صحنه ای این جشنواره تا 15 اسفند ماه جاری تمدید شد.

وی افزود: حوزه هنری استان سمنان، دومین جشنواره استانی تئاتر ماه در بخش نمایش صحنه ای و نمایشنامه نویسی با موضوعات "ارزش های دینی ، انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، خانواده الگوی ایرانی، ادبیات کهن اسلامی و ایرانی، بیداری اسلامی و چشم انداز ایران 1404 را در راستای تحقق اهداف عالی خود و نیز اهداف والای انقلاب اسلامی و نیز كشف و پرورش استعداد جوانان هنرمند، توجه به رسالت خویش با آفرینش های هنری فاخر در سطح جامعه و جریان سازی فکری متناسب با اهداف عالیه انقلاب اسلامی ایران با شعار «معنویت، اندیشه و هنر» برگزار می کند.

رئیس حوزه هنری استان سمنان در خصوص شرایط شرکت در بخش نمایشنامه نویسی این جشنواره گفت: نمایشنامه ها باید در قالب صحنه ای ارائه شود و هر نویسنده می تواند با سه متن نمایشی در این جشنواره شرکت کند.

دانایی در مورد شرایط شرکت در بخش نمایش صحنه ای نیز گفت: نمایشنامه های ارسالی به این بخش باید در یکی از قالب های جشنواره و با موضوعات اعلام شده ارائه شوند و زمان اجرای نمایش نباید کمتر از 45 دقیقه و بیشتر از 75 دقیقه باشد.

وی درباره جوائز برگزیدگان در بخش نمایش صحنه ای اظهار داشت: به نمایش های راه یافته به جشنواره در بخش صحنه ای دیپلم افتخار و مبلغ پنج میلیون ریال کمک هزینه اجرا اهدا خواهد شد.

دبیر دومین جشنواره استانی تئاتر ماه استان سمنان افزود: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ سه میلیون ریال به کارگردانی اول، دیپلم افتخار و مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال به کارگردانی دوم و دیپلم افتخار و مبلغ دو میلیون ریال به کارگردانی سوم اهدا می شود.

دانایی تصریح کرد: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ سه میلیون ریال، دیپلم افتخار و مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال و دیپلم افتخار و مبلغ دو میلیون ریال به ترتیب به بازیگر اول تا سوم زن و مرد اهدا خواهد شد.

وی در خصوص جوایز بخش نمایشنامه نویسی نیز گفت: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ سه میلیون ریال به نفر اول و دیپلم افتخار و مبلغ دو میلیون ریال به نفر دوم بخش نمایشنامه نویسی اهدا می شود.

رئیس حوزه هنری استان سمنان تصریح کرد: این استان می تواند با توجه به کیفیت آثار تولیدی حداکثر سه نمایش را به همایش منطقه ای تئاتر ماه معرفی کند.

دانایی مهلت ارسال آثار در بخش نمایش صحنه ای را تا 15 اسفند ماه سال جاری و بخش نمایشنامه نویسی را تا 25 فروردین سال 1392 اعلام کرد.

رئیس حوزه هنری استان سمنان زمان برگزاری دومین جشنواره استانی تئاتر ماه را مرداد ماه سال 1392 دانست و گفت: جشنواره منطقه ای نیز شهریور ماه سال آینده و زمان برگزاری جشنواره کشوری تئاتر ماه، مهر ماه سال 92 خواهد بود.

به گزارش مهر: نخستین جشنواره استانی تئاتر ماه شهریور ماه سال 1391 از سوی حوزه هنری استان سمنان برگزار شد.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص جشنواره استانی تئاتر ماه و دریافت فرم شرکت در این جشنواره می توانند با دفتر هنرهای نمایشی حوزه هنری استان سمنان با شماره تلفن های : 3321105-3335756-0231 تماس حاصل کرده و یا به پایگاه اطلاع رسانی این نهاد در استان سمنان به نشانی www.artsemnan.ir مراجعه کنند.

