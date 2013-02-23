استان زنجان برای راه اندازی پروازهای فوق سبک آماده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد ظهر شنبه در جلسه هماهنگی پروازهای سبک در استان با اشاره به اینکه در طول چهارسال اخیر گروه های متعددی برای راه اندازی این نوع پروازها مراجعه کرده اند، گفت: در استان زنجان زمینه و زیرساخت برای برپایی این نوع پروازها فراهم شده است.



وی با بیان اینکه آموزش خلبانی مورد توجه جوانان است، ادامه داد: این کار یک فعالیت اقتصادی است و توسط بخش خصوصی انجام می شود.



استاندار زنجان به انعقاد تفاهم نامه شفاف و دقیق بین بخش خصوصی، میراث فرهنگی و فرودگاه استان شد و افزود: این بخش می تواند در زمینه آموزش خلبانی و گردشگری هوایی وارد عمل شود که با استقبال مردم استان روبه رو خواهد شد.

رئوفی نژاد ادامه داد: جوانان به ویژه آقایان بیشترین گروه علاقمندان به فراگیری دوره های آموزشی خلبانی هستند كه تحقق این امر به رشد و شكوفایی بیشتر این رشته منجر می شود.

استاندار زنجان گفت: برای شتاب بخشی به برگزاری این دوره ها تفاهم نامه ای چند جانبه توسط بخش خصوصی و سازمان های متولی در این امر منعقد می شود.

رئوفی نژاد افزود: توسعه و گسترش آموزش های خلبانی و پروازهای فوق سبك اقدامی كاملا اقتصادی و با مشاركت بخش خصوصی امكان پذیر است.



