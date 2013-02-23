گازرسانی به پروژه مسکن مهر طرقبه در اولویت قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا واحدی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار كرد: عملیات گازرسانی داخلی مسکن مهر طرقبه به اتمام رسیده و فقط موضوع متصل کردن کراس اصلی به شبکه گاز طرقبه باقی مانده است.

رئیس اداره گاز طرقبه شاندیز بیان کرد: این موضوع کاری با همکاری اداره راهنمایی و رانندگی طرقبه و در صورت مساعد بودن هوا در هفته جاری انجام خواهد پذیرفت.

واحدی با اشاره به انجام این عملیات در شرایط مساعد آب و هوایی در روز های آتی تصریح کرد: به دلیل قطع شدن گاز برخی مناطق طرقبه بر اثر این عملیات، باید به این موضوع نیز توجه و اطلاع رسانی مناسب صورت پذیرد.

وی در خصوص مدت زمان این قطعی گاز در برخی مناطق شهر طرقبه گفت: با انجام این عملیات حدود 12 ساعت در برخی مناطق شاهد قطع شدن گاز خواهیم بود و همکاران بنده تمام تلاش خود را در تسریع عملیات انجام خواهند داد.

شایان ذکر است پروژه در حال ساخت این تعاونی، مجموعه 504 واحدی مسکن مهر طرقبه در قالب 42 بلوک 12 واحدی است که در زمینی به مساحت 15 هکتار با متراژهای پایه 80 متر و سقف 105 متر مفید در حال انجام است.