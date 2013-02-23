22 تست دوپینگ در جام جهانی کشتی گرفته شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون پزشکی ورزشی، لطفعلی پورکاظمی اظهار داشت: در کشتی فرنگی از تیم‌های ایران و روسیه چهار نمونه گیری و از تیم ترکیه 3 نمونه گیری به عمل آمد. عبدالمحمد پاپی، فرشاد علیزاده، افشین بیابانگرد و داود گیل نیرنگ فرنگی کاران ایرانی بودند که از آنها تست دوپینگ گرفته شد.



وی افزود: در کشتی آزاد نیز از تیم‌های ایران و روسیه (چهار نفر) و آمریکا (سه نفر) نمونه گیری شد. حسن رحیمی، احسان امینی، امیر عباسی مرادی و حامد تاتاری کشتی‌گیران ایرانی بودند که در این بخش تست دوپینگ دادند.



دبیرکل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ خاطر نشان کرد: نمونه‌‌گیری‌های به عمل آمده در مسابقات کشتی جام جهانی تهرن به آزمایشگاه کلن آلمان ارسال می‌شود و در کمتر از یک ماه نتایج آنها مشخص خواهد شد.



