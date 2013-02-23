اعضای هیات مدیره نظام پزشکی اسلامشهر مشخص شدند

جمشید معتمد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری انتخابات نظام پزشکی در شهرستان اسلامشهر، تعداد گروه های مشمول شرکت در انتخابات را حدود 500 نفر دانست و اظهار داشت: از گروه مشمولان مذکور جمعا 282 نفر در انتخابات شرکت کردند که مشارکت در انتخابات مذکور 5/57 درصد بود و نسبت به دوره های قبل و نیز این دوره در سطح استان تهران و سایر شهرستانها و استانهای کشور بسیارمطلوب و قابل توجه است که نشان از احساس مسئولیت، عنایت و توجه ویژه جامعه پزشکی شهرستان اسلامشهر به این امر مهم دارد.

وی در خصوص ترکیب و اعضای هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان اسلامشهر افزود: با توجه به اینکه گروه مشمولین شرکت در انتخابات شامل گروه پزشکان عمومی و متخصصین، دندانپزشکان، داروسازان، علوم آزمایشگاهیان، لیسانس های مامایی، لیسانسه های پروانه دار (فیزیوتراپی، کاردرمانی، بینایی سنجی، تغذیه و...) زیر 500 نفر هستند، طبق قانون انتخابات نظام پزشکی، اعضای اصلی هیات مدیره باید 11 نفر عضو اصلی و هفت نفر عضو علی البدل داشته باشد.

این مسئول عنوان کرد: طی انتخابات روز جمعه در غالب تعداد مذکور از 11 نفر عضو اصلی شش نفر جزو گروه پزشکان عمومی و متخصصین و یک نفر از هرکدام از گروه دندانپزشک، داروساز، دکترای علوم آزمایشگاهی، کارشناسی مامایی، لیسانس های پروانه دار و فوق لیسانس فیزیوتراپی انتخاب شدند.

معتمد درباره مکان و دفتر هیات مدیره نظام پزشکی اسلامشهر گفت: پس از برگزاری انتخابات هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان اسلامشهر و تایید نهایی هیات نظارت، هیات مدیره وظیفه دارد با برگزاری جلسات متعدد، رایزنی ها، پیگیریها و هماهنگی های مستمر بودجه های مورد نیاز مربوطه را از سازمان نظام پزشکی کشور و استان تهران اخذ و نسبت به ساخت یا خریداری یا رهن و اجاره ملک مورد نظر با مشخصات اداری مورد تایید اقدام و نسبت به برپایی دفتر مذکور اقدام کند.

رئیس شبکه بهداشت ودرمان اسلامشهر وظایف نظام پزشکی شهرستان را در چند شاخه برشمرد و افزود: برگزاری جلسات منظم و پیگیری امور صنفی گروه پزشکی شاغل، نظارت عالیه بر ارائه خدمات پزشکی و پیراپزشکی توسط اعضای نظام پزشکی شهرستان، هماهنگی و همکاری نزدیک با شبکه بهداشت و درمان شهرستان، بیمارستانهای دولتی و خصوصی موجود، معاونتهای بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران، فراهم کردن امکانات رفاهی و پیگیری های مربوطه برای اعضا، رسیدگی به شکایات مرتبط با کلیه خدمات ارائه شده توسط گروه پزشکی (دولتی و خصوصی) در اسلامشهر، پیگیری مسائل قانونی، امور حقوقی و قضایی مربوط به حوزه مذکور از جمله وظایف مربوطه است.

وی خواستار ارتباط مردم با سازمان شد و گفت: شهروندان در صورت برخورد با هرگونه سوال، ابهام یا شکایت در خصوص ارائه خدمات پزشکی، دندانپزشکی، دارویی و داروخانه ها، آزمایشگاه های تشخیص طبی، تصویربرداری، رادیولوژی، سونوگرافی، مامایی و رشته هایی از جمله فیزیوتراپی، کاردرمانی، تغذیه، بینایی سنجی و غیره می توانند بصورت حضوری یا مکتوب موارد را منعکس و پیگیری های بعدی را به عمل آورند.