فریبا منتظر ظهور در گفتگو با خبرنگار مهر از گردآوری مجموعه داستان تازهای با عنوان «رویای من این است» خبر داد و گفت: در این کتاب، مجموعهای از داستانهای کودکان کار را که توسط خود آنها تالیف شده است، گردآوری کردهام.
وی افزود: این داستانها همگی توسط کودکان تحت حمایت موسسه خانه کودک مهر نوشته شده که در فاصله سالهای 89 تا 91 تألیف شده است و همگی حاصل جلسات انشایی است که با آنها در این مجموعه برگزار کردم. در واقع گلچینی از داستانهای تولید شده توسط آنها را در این اثر گردآوری شده است.
این داستاننویس همچنین گفت: نویسندگان این داستانها همگی دارای سن میان 8 تا 16 سال هستند و نوشتن این آثار نیز به صورت یک موضوع هدفمند برای آنها تعریف شده و به تبع آثار قرار گرفته در کتاب نیز از میان بهترین آثار خلق شده انتخاب میشوند.
منتظر ظهور افزود: این کتاب 110 داستان کوتاه در موضوعهای متنوع اجتماعی از نگاه کودکان را شامل میشود که در 220 صفحه از سوی نشر گلآذین در دست انتشار قرار گرفته است.
این نویسنده درباره آخرین وضعیت رمان تازه خود با عنوان «آنیش» نیز گفت: داستان این رمان روایتی است از یک پزشک که زندگی در پایتخت دچار یاس شده و تصمیم میگیرد به منطقه آذربایجان مهاجرت کند، ولی این یاس برای او بر طرف نمیشود. در واقع این داستان سعی دارد عنوان کند برخی از مشكلات، فراشهری و فراانسانیاند و ريشه آنها مربوط به حساسيتها و واكنشهای خود انسانها است.
وی افزود: با وجود صدور مجوز انتشار این رمان، مدتی است که نشر روزنه به عنوان ناشر اثر از انتشار آن امتناع میکند و سرنوشت این داستان برای من نامعلوم مانده است.
از دیگر آثار داستانی متنظر ظهور میتوان به هر از گاهی بنشین و هیاهوی کوهسار اشاره کرد.
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